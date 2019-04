O gesto de Ronaldo com um rapaz que emocionou os adeptos

O momento foi captado em vídeo. Uma criança que estava ao lado do jogador ficou com um sorriso.

Antes do início do jogo entre a Juventus e a Ajax, Cristiano Ronaldo protagonizou um momento que se tornou viral nas redes sociais. No momento em que as equipas se apresentaram junto a crianças, uma delas - que se encontrava à frente de Bonucci, e ao lado de Ronaldo - não resistiu a olhar para o jogador português. Ronaldo devolveu o olhar e tocou na cara da criança. Todos ficaram a sorrir.



O momento foi captado em vídeo:



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Criança olhando encantada para o seu ídolo ?<br>Cristiano Ronaldo brincando com ela ?<br>O amiguinho rindo de tudo isso ?<br><br>QUE VÍDEOZAÇO! <a href="https://t.co/Zj94qmfQEd">pic.twitter.com/Zj94qmfQEd</a></p>— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) <a href="https://twitter.com/Esp_Interativo/status/1116125938901819392?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de abril de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>