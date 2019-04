Carlos Vieira relembra que houve lucro na gestão de Bruno de Carvalho

Antigo vice-presidente do Sporting comenta resultados da auditoria feita às contas dos "leões" enquanto Bruno de Carvalho foi presidente do clube.

Carlos Vieira, vice-presidente na direção de Bruno de Carvalho, comentou esta quinta-feira os resultados da auditoria às contas do Sporting, divulgada esta quarta-feira por Record, e recorda que integrou a "única direção que apresentou lucro", a partir de 1995. "Isto estará certamente na auditoria de gestão que agora foi entregue", sublinhou numa publicação que fez no Facebook.



Leia a publicação na íntegra:



"Hoje vários órgãos de comunicação social divulgam, inclusive com fotos, partes do relatório da auditoria de gestão que, ao que parece, terá sido entregue à Direção do Sporting e, claro, aos referidos órgãos. Em primeiro lugar reitero o que já disse anteriormente: esta auditoria de gestão já tinha sido proposta pela Direção a que pertenci e foi devidamente aprovada na Assembleia-geral do Clube, em 3 de fevereiro de 2018 (com um custo máximo de 100 mil euros).



Tendo em conta que se anuncia uma publicação por fascículos, também acho que posso ir apresentando alguns dados comparados, agora que temos finalmente as contas consolidadas do Clube, a 30 de junho de 2018 (em anexo ao presente post) e ir permitindo aos meus amigos uma análise apurada. Até porque tenho, como muitos sócios têm, os dados que foram alvo de apresentação aos sócios (reitero, aos sócios!), em sessões específicas ou em AG's.



E todas essas apresentações iniciavam pelo detalhe do que cada mandato representou em termos de lucros ou prejuízo para as contas consolidadas ou globais do Grupo Sporting. Com as já referidas contas consolidadas agora publicadas, aqui fica a comparação dos resultados com a indicação dos Presidentes das Direções, para que se possam tirar as devidas ilações:



1. Mandato Pedro Santana Lopes / José Roquette: € -32 Milhões (Prejuízo)

2. Mandato Dias da Cunha: € -118M (PREJUÍZO)

3. Mandato Soares Franco: € -51M (Prejuízo)

4. Mandato José Eduardo Bettencourt: € -70M (Prejuízo)

5. Mandato Luís Godinho Lopes: € -111M (PREJUÍZO)

6. Mandato Bruno de Carvalho: € +1M (Lucro)



Ou seja, pertenci à única Direção que teve um 1º mandato e 25% de um 2º (ou seja, que não teve oportunidade de o concluir) que apresentou lucro (a partir de 1995). Isto estará certamente na auditoria de gestão que agora foi entregue. E julgo que um bom jornalismo poderia ter feito também esta introdução.



Para que não restem dúvidas, fica o trecho que se encontra no presente relatório e contas consolidado, na sua página 5:



'Relativamente aos últimos 5 anos, entre 30 de Junho de 2014 e 30 de Junho de 2018, o Sporting Clube de Portugal registou no conjunto dos cinco exercícios um resultado líquido positivo de cerca de 1.108 milhares de euros e um resultado líquido positivo atribuído aos associados do Clube de cerca de 9.532 milhares de euros.'



(Continua nos próximos fascículos...)"