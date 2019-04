Fracos resultados das duas últimas épocas do mandato não impediram ex-presidente de pagar mais de 4,5 milhões de euros em prémios a jogadores, administradores, diretores e equipa técnica.

Um dos números apresentados pela auditoria à gestão de Bruno de Carvalho revela um aspeto no mínimo estranho: os prémios relacionados com o rendimento desportivo só começaram a ser entregues na temporada 2016/17 e aumentaram exponencialmente na época seguinte. A distribuição poderá ser justificada, no segundo caso, com a conquista da Taça da Liga, mas, no primeiro, é difícil encontrar algo que explique tais prémios, já que, além do terceiro lugar no campeonato, a equipa então treinada por Jorge Jesus não ultrapassou os quartos-de-final da Taça de Portugal e não passou da fase de grupos na Allianz Cup. E, nesse ano, a SAD distribuiu prémios no valor de 880 mil euros.



Na época passada, também ela de má memória para os sportinguistas, em termos desportivos, o valor subiu para 3,8 milhões de euros em prémios. O Sporting chegou à final do Jamor, que perdeu, e no campeonato voltou a repetir o terceiro lugar. É certo que ganhou a Taça da Liga, o que, de certa forma, pode justificar os prémios distribuídos.



