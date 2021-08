Atleta bielorrussa sob proteção policial depois de se recusar a voltar a casa

A atleta bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya denunciou ter sido forçada a abandonar os Jogos Olímpicos e voltar ao seu país por ter criticado membros da sua federação nacional. A atleta decidiu permanecer no Japão e foi contactada pelo Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados que está a garantir a sua segurança.

O Comité Olímpico Internacional (COI), anunciou esta segunda-feira à noite que está a acompanhar o caso e que aguarda pela decisão da atleta. "O COI e a organização dos Jogos Tóquio 2020 falaram diretamente com a atleta Krystsina Tsimanouskaya ontem. Ela garantiu-nos que estava bem e em segurança. Passou a noite num hotel no aeroporto de Tóquio-Haneda e o COI quer encontrar-se com ela esta segunda-feira para saber das suas intenções e apoiá-la", disse o Diretor de Comunicações do COI, Mark Adams, esta segunda-feira.

O caso começou quando a atleta criticou a Federação de Atletismo do seu país por obrigá-la a participar na estafeta dos 4x400 metros, quando inicialmente tinha que correr as provas de 100 e 200 metros. Segundo Tsimanouskaya, a obrigação de competir nestas provas surgiu na sequência de dois outros velocistas bielorrussos não terem passado nos testes antidoping.