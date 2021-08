Tóquio2020: Fernando Pimenta apurado para as meias-finais de K1 1.000

O canoísta português Fernando Pimenta apurou-se hoje diretamente para as meias-finais da prova de K1 1.000 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao vencer a sua eliminatória.



Fernando Pimenta Reuters

Fernando Pimenta, que liderou, tranquilamente, a prova do primeiro ao último metro, cumpriu a regata praticamente a ‘solo’, em 3.40,323 minutos, batendo o eslovaco Peter Gele, segundo classificado e também apurado diretamente para as meias-finais, por 1,808 segundos.

Fernando Pimenta, de 31 anos, foi vice-campeão olímpico em Londres2012, com Emanuel Silva, em K2 1.000 metros, e vice-campeão da Europa já este ano.

Minutos antes, Teresa Portela avançou diretamente para as meias-finais, com o segundo lugar na sua eliminatória em K1 200 metros, enquanto Joana Vasconcelos vai ser obrigada a disputar os quartos de final, na mesma distância.



"Entrámos a vencer e com boas sensações. A prova foi um pouco dura, com vento de frente. Tentei ser bastante regular e qualificar-me já, pois assim tenho tempo para pensar no próximo desafio", disse à Lusa.

Agora o objetivo é garantir um dos primeiros quatro lugares na sua semi-final "para estar na regata das regatas, a final das finais", o K1 1.000 metros.

"O primeiro passo é conseguir um lugar na final e, posteriormente, é tentar descansar o melhor possível nas duas horas que distam para a final, para dar o meu máximo", vincou.

Desvalorizou a singularidade da meia-final e final serem disputadas no mesmo dia, a primeira às 10:00 (02:00 em Lisboa) e a segunda oito minutos mais tarde, sendo que a prova das medalhas é às 12:20 (04:20).

"Acima de tudo, que seja um grande espetáculo desportivo. É igual para todos, pelo que acho que vai ser justo", considerou, apesar de ser mais velho do que os seus principais rivais, com diferente capacidade de recuperação física.