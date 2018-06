Sporting: Comissão de Gestão apela aos bancos para vetarem Bruno de Carvalho

20.06.2018 22:27

Irá ser feita uma auditoria às contas do Sporting assim que possível.



Comissão de Gestão comunicou aos bancos que trabalham com o Sporting Clube de Portugal "que se devem abster de quaisquer operações com o Conselho Diretivo suspenso de funções, o qual não representa legal e formalmente o Sporting Clube de Portugal".



O conselho é deixado, igualmente, às "entidades empresariais ou desportivas que tenham relações de qualquer tipo com o Sporting Clube de Portugal".



No comunicado, também é revelado que irá ser feita uma auditoria às contas do Sporting assim que possível.