Já é conhecida a data das eleições do Sporting

Já há data oficial para as eleições no Sporting. Esta quinta-feira, num comunicado publicado no jornal do clube, o presidente da Mesa da Assembleia Geral dos verdes e brancos, João Palma, dá conta de que a Assembleia Geral ordinária destinada à eleição dos membros dos órgãos sociais do Sporting para o quadriénio de 2026 a 2030 irá decorrer no próximo dia 14 de março.



O ato eleitoral terá lugar no Pavilhão João Rocha, entre as 9h00 e 20h00, de acordo com a convocatória divulgada e assinada por João Palma. O voto será presencial, respeitando os termos dispostos no nº3 do artigo 47 dos estatutos do clube de Alvalade. De resto, tal voto presencial será exercido recorrendo ao voto eletrónico, conforme está regulamento pelos leões.

Além disso, é referido que as candidaturas devem ser apresentadas no prazo limite até às 18h00 do dia 12 de fevereiro, conforme o n.º 2 do artigo 48 dos estatutos.

Nesse sentido, até agora, o único candidato conhecido publicamente na esfera leonina acaba por ser Frederico Varandas, presidente do emblema de Alvalade que se recandidata a um terceiro mandato à frente dos destinos do clube. O dirigente de 46 anos lidera os leões desde setembro de 2018 e está prestes a concluir o segundo mandato nos verdes e brancos. Acaba por ser o 44º presidente na história do Sporting.