Árbitros portugueses fora do campeonato do Mundo na Rússia

A arbitragem lusa volta a ficar de fora de um campeonato do mundo, o que tinha acontecido pela última vez em 2006. Árbitros britânicos também vão ficar de fora da competição.



O Mundial2018 de futebol, na Rússia, não terá nenhum árbitro português, depois de esta quinta-feira ter sido conhecida a lista dos 36 escolhidos para arbitrar os encontros do campeonato do Mundo. Depois de Pedro Proença, que marcou presença no Mundial2014, no Brasil, como nono juiz português, a arbitragem lusa volta a ficar de fora de um campeonato do mundo, o que tinha acontecido pela última vez em 2006.



Em 2010, na África do Sul, Olegário Benquerença esteve presente, no Japão/Coreia do Sul de 2002 e no França1998 esteve Vítor Pereira e no Itália1990 e México1986 foi Carlos Valente.



Antes, António Garrido esteve no Argentina1978 e no Espanha1982, com Saldanha Ribeiro a representar a arbitragem portuguesa no México1970.



Joaquim Campos marcou presença no Inglaterra1966 e no Suécia1958, enquanto Vieira da Costa foi o primeiro em campeonatos do mundo, no torneio organizado na Suíça, em 1954.



Ao todo, são 36 árbitros e 63 árbitros assistentes designados pelo Comité de Arbitragem da FIFA para o torneio da Rússia, representando um total de 46 países diferentes, mas sem que conste qualquer representante luso.



Em Abril, os árbitros escolhidos vão marcar presença num seminário de duas semanas em Coverciano, Itália.



Na ocasião, a FIFA dividirá os grupos e incluirá também candidatos a vídeo-árbitro (VAR), cujos nomes para o Mundial2018 serão conhecidos após o seminário, num processo de selecção que terá em conta as suas experiências nas ligas nacionais, nas competições da FIFA e nos seminários, desde a criação do projecto do VAR em 2016. O português Artur Soares Dias é uma forte possibilidade.



O Mundial2018 de futebol decorrerá entre 14 de Junho e 15 de Julho, numa competição em que Portugal integra o grupo B, com Espanha, Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.



Lista dos 36 árbitros principais nomeados:



UEFA: Felix Brych (Alemanha), Cüneyt Çakir (Turquia), Sergey Karasev (Rússia), Bjorn Kuipers (Holanda), Szymon Marciniak (Polónia), Mateu Lahoz (Espanha), Milorad Mazic (Sérvia), Gianluca Rocchi (Itália), Damir Skomina (Eslovénia) e Clement Turpin (França).



CONMEBOL: Julio Bascuñan (Chile), Enrique Cáceres (Paraguai), Andrés Cunha (Uruguai), Néstor Pitana (Argentina), Sandro Ricci (Brasil) e Wilmar Roldán (Colômbia).



CONCACAF: Joel Aguilar (El Salvador), Mark Geiger (Estados Unidos), Jair Marrufo (Estados Unidos), Ricardo Montero (Costa Rica), John Pitti (Panamá) e César Palazuelos (México).



CAF: Mehdi Abid Charef (Argélia), Malang Diedhiou (Senegal), Bakary Gassama (Gâmbia), Ghead Grisha (Egito), Janny Sikazwe (Zâmbia) e Bamlak Tessema Weyesa (Etiópia).



AFC: Fahad Al Mirdasi (Arábia Saudita), Alireza Faghani (Irão), Ravshan Irmatov (Usbequistão), Mohammed Abdulla Mohamed (Emirados Árabes Unidos), Ryuji Sato (Japão) e Nawaf Shukralla (Bahrain).



OFC: Matthew Conger (Nova Zelândia) e Norbert Hauata (Taiti).