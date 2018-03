No jogo disputado em Salónica, Ivan Savvidis, presidente do PAOK, entrou em campo de pistola à cintura e contestou uma decisão da arbitragem.

A Liga grega de futebol anunciou esta quinta-feira ter banido o presidente do PAOK, Ivan Savvidis, dos estádios durante três anos, depois de ter entrado em campo armado durante um jogo com o AEK, a 11 de Março.



Além de banir o empresário durante três anos, o mesmo terá de pagar 100 mil euros de multa e o PAOK perde três pontos na tabela, caindo para o terceiro lugar, a cinco do líder, o AEK, e a um do Olympiacos.



A decisão, que inclui ainda uma multa de 63 mil euros para o clube, pode ainda ser alvo de recurso para a Federação Grega de Futebol (EPO).



O incidente levou a que o vice-ministro dos Desportos, Yiorgos Vassiliadis, suspendesse o campeonato, que vai ser retomado este fim de semana, três semanas depois.



