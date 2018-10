António Simões, glória do Benfica, comentou, através de um comunicado, as polémicas entre si, o clube e a BTV, garantindo que foi afastado da televisão do clube e que, inclusivamente, deixou de ser convidado para assistir aos encontros caseiros das águias na tribuna presidencial do Estádio da Luz.





O antigo internacional português recorda que fará agora um ano que foi pela última vez aos estúdios da BTV e revelou uma conversa que teve com um jornalista da BTV (que não quis identificar): "Havia-me dito que havia na BTV grandes resistências e não menos pressões a me darem voz."

Leia o comunicado de António Simões na íntegra:

Tendo em consideração múltiplos episódios recentes, na sequência de uma entrevista que dei a um canal televisivo, suscitando os mais díspares comentários, alguns mesmo dando expressão à mentira, à manipulação a até à calúnia, com o intuito de esclarecer todos os interessados, particularmente aqueles que integram o vasto universo benfiquista, decidi tornar pública esta posição:

1 – No dia 8 de junho de 2017, numa entrevista à Benfica TV, agastado com argumentações humilhantes para o meu Clube, afirmei que não me revia num sujeito que aparecia frequentemente nas televisões, dizendo defender o SLB. A meu lado, o Dr. Bagão Félix corroborou as minhas afirmações e falou explicitamente em Pedro Guerra.

2 – No dia 7 de agosto de 2017, por ocasião de uma homenagem ao nosso jogador Luisão, que acabara de conquistar o seu 20º título ao serviço do Clube, estive no relvado da Luz, com ele, com o Presidente Luís Filipe Vieira, Humberto Coelho e Shéu, momento captado pelas câmaras da Benfica TV. Pouco depois, em pleno estúdio, de novo ao lado de Luisão, abordámos a sua meritória e muito louvável carreira.

3 – No dia 27 de outubro de 2017, no intervalo do jogo Benfica – Feirense, ao qual assisti, como até há sete meses acontecia, expressamente convidado para a Tribuna Presidencial, abordado por um jornalista da Benfica TV, fiz um comentário, algo que anteriormente aconteceu de forma reiterada, sobre a partida que estava a presenciar.

4 – No dia 31 de outubro de 2017 (vai fazer um ano, sublinho UM ANO, na próxima semana), fui pela última vez a estúdio na BTV, por ocasião dos 14 anos da presidência de Luís Filipe Vieira. Devo esclarecer que, dias antes, já um jornalista da BTV, numa conversa reservada (sendo que não me parece ético ou sensato divulgar o nome, até pela pedido de confidencialidade, mas pessoa a quem convido que o faça, pois prestaria um grande serviço para o esclarecimento de toda esta situação) me havia dito que havia na BTV grandes resistências e não menos pressões a me darem voz.

5 – Nos meses subsequentes de novembro e dezembro, em plena Benfica TV, Pedro Guerra permitiu-se fazer várias declarações depreciativas e mesmo difamantes a meu respeito, sem que fosse por alguém contestado ou sem que eu recebesse qualquer tipo de reabilitação por parte de dirigentes do Clube ou da SAD.

6- No final do mês de Dezembro, em conversa telefónica com o Presidente Luís Filipe Vieira, por minha iniciativa dei-lhe conta do meu sentido desconforto e reiterei a minha opinião crítica relativamente a Pedro Guerra. Foi então marcada uma reunião, na Luz, com a minha participação, de Luís Filipe Vieira, Luís Bernardo, Ricardo Palacim e Hélder Conduto. Fui categórico e veemente naquela que considero a defesa dos superiores interesses do nosso Clube e reiterei as minhas críticas a Pedro Guerra e ao edifício de comunicação do SLB, que na minha opinião não estava a ser capaz, por manifesta incompetência, de ripostar aos ataques, em muitos casos infames, dos nossos principais rivais, ao invés estava a avolumar uma atmosfera adversa ao SLB, num ano tão importante que nos poderia conduzir à conquista do pentacampeonato. A reunião foi inconclusiva, ouvi algumas promessas (que nunca se concretizaram) e abandonei, obviamente agastado, esse encontro.

7 – Apenas no dia 8 de maio de 2018 (cinco meses volvidos), voltei a falar aos microfones da Benfica TV, numa altura em que me desloquei a Portimão, na companhia de Toni, ao velório do meu antigo companheiro e amigo Saraiva, dos tempos da bonita saga das vitoriosas campanhas europeias.

8 – No dia 2 de Junho de 2018, numa iniciativa do meu município de naturalidade, o Seixal, destinada a homenagear antigos internacionais de todos os clubes, também fui entrevistado pela Benfica TV como pelas demais estações que cobriram o evento.

9 – Parece-me absolutamente inequívoco, perante esta cronologia, perceber a animosidade de que tenho sido alvo, acrescentando que, ao invés do que sucedeu durante anos a fio, não voltei a ser convidado a assistir aos jogos na Tribuna Presidencial, facto que só quem estiver de má-fé pode retirar outra ilação que não seja uma atitude persecutória em relação à minha pessoa.

10- Escuso-me a trazer à colação os serviços prestados ao Clube que amo. Associado 2042, quase a completar 60 anos de filiação, aproveito para agradecer todas as palavras de incentivo que tenho recebido nos últimos dias e divulgar, que apesar de instado, recusei, por defender a unidade, pelo menos dos dignos benfiquistas, que são seguramente maioritários no Clube, iniciativas públicas de desagravo que me sugeriram promover.

Sempre com o Sport Lisboa e Benfica, sempre pelo Sport Lisboa e Benfica. Sempre pelos valores, sempre pela honradez da maior instituição desportiva de Portugal e uma das mais reconhecidas no Mundo.