Capa n.º 756

Para os portugueses que não ligam ao surf, ela será sempre a menina brasileira que quase morreu a apanhar a maior onda do mundo, na Nazaré. Foi há cinco anos, a 28 de Outubro de 2013. Ninguém se esquece de ver o seu corpo esmagado por uma avalanche com 20 metros de altura e 144 toneladas de água, aparecer e desaparecer entre a espuma até ser finalmente resgatado por Carlos Burle, seu colega de equipa na lide das ondas grandes.Maya esteve nove minutos à deriva, os últimos dos quais inconsciente. "Cai na primeira onda do set. Atrás vinham umas gigantes. A segunda deu-me uma porrada que o colete saiu-me pela cabeça. Isso é o pior que pode acontecer. Na terceira, já estive muito tempo debaixo de água. Achei que ia morrer. Ficou tudo preto", recorda à SÁBADO, sentada numa falésia sobre a Praia do Norte. Na altura, à televisão brasileira, arriscou uma analogia: era como se tivesse entrado num ringue contra Mike Tyson. Partiu a fíbula, agravou fortemente uma lesão na coluna e ganhou um trauma.A determinação normal seria não voltar à Nazaré. Mas Maya Gabeira, de 31 anos, nunca quis ser mais uma: "Mais do que um ajuste de contas, tinha vontade de curtir a onda. Porque cheguei e fui tirada fora da brincadeira. Era a primeira mulher e nuns segundos, bum, levei um caldo e não pude mais. Não podia acabar assim", diz.