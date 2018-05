Abel Silva terá oferecido mil euros para João Afonso perder o jogo com o Leixões.

O antigo jogador do Oriental acusou esta quinta-feira o arguido Abel Silva, ex-jogador do Benfica e um dos heróis de Riade, de o tentar corromper para perder um jogo com o Leixões.



Em mais uma sessão de julgamento do processo Jogo Duplo, segundo o Correio da Manhã, João Afonso acusou Abel de o tentar subornar em dois encontros. No primeiro, foi apenas questionado se estava interessado de perder o jogo. No segundo encontro, Abel falou que seriam pagos até 1000 euros para perder o jogo ao que João Afonso respondeu não estar interessado.



Também na mesma sessão do julgamento, o antigo presidente da SAD do Freamunde, Miguel José Brandão, frisou que numa das reuniões da Liga surgiram rumores que havia ação de apostadores na II Liga o que indica que quando aconteceu a investigação da PJ, a Liga já estava avisada.



Recorde-se que há um mês, na segunda sessão do julgamento, Abel Silva disse ter recebido 30 mil euros de um dos chefes da claque dos Super Dragões. O ex-internacional garantiu depois que devolveu o dinheiro na íntegra – na segunda-feira a seguir ao encontro –, depois de Carlos Silva o ter contactado a perguntar se "conseguia chegar a jogadores do Oriental". "Não explicou porquê, só disse que tinha urgência", acrescentou Abel Silva durante a sessão de julgamento, garantindo que não tem qualquer envolvimento no esquema de corrupção e manipulação de resultados.