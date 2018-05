O filho de Sérgio Conceição que joga no Benfica usou as redes sociais para agradecer o apoio recebido nos últimos dias. A presença de Rodrigo, avançado dos juniores das "águias", junto ao pai na festa do 28º título de campeão nacional de futebol foi muito criticada por adeptos do clube "encarnado".





"Sê forte independentemente do que digam. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e pelo carinho que têm demonstrado!", escreveu o jovem na rede social Facebook, uma mensagem citada pelo Record