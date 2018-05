Clube da Luz garante que "conteúdo de denúncia anónima é falso, absurdo e ridículo".

O Benfica nega "veemente" ter comprado parte dos bilhetes do jogo entre Marítimo e Sporting, da última jornada da I Liga. Em comunicado publicado no site dos "encarnados", o clube da Luz reagiu a uma denúncia anónima enviada ao Ministério Público, e revelada pelo Record, que assegurava que as "águias" tinham comprado os bilhetes para entregar o dinheiro como incentivo aos jogadores madeirenses.



"A Sport Lisboa e Benfica SAD desmente de forma veemente o conteúdo de uma denúncia anónima, hoje tornada pública, que afirma que o Benfica terá comprado parte dos bilhetes do jogo Marítimo-Sporting", lê-se no documento. "Essa denúncia é falsa, absurda e ridícula pelos próprios factos que descreve. Mas mesmo assim o Benfica exige que se reponha a verdade sublinhando que jamais se revê nessas práticas", conclui o comunicado de apenas dois parágrafos.



Com apenas três pontos ainda em disputa, Sporting e Benfica estão empatados na classificação, com 78 pontos. A última jornada será decisiva para esclarecer quem fica em segundo lugar e, consequentemente, poderá tentar entrar na Liga dos Campeões. Os "leões" têm vantagem no confronto directo.