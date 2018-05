A administração Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting Clube de Portugal está a tentar adiar o pagamento do seu empréstimo obrigacionista, contraído em 2015, com final para o final deste mês. No entanto, a SAD pretende avançar com novo empréstimo para ajudar o pagamento à emissão em vigor. Estes temas estarão em cima da mesa na próxima Assembleia Geral de accionistas do clube, marcada para dia 20 de Maio.

O administrador Guilherme Pinheiro explicou, ao canal televisivo Sporting TV, que a decisão de adiamento foi tomada "no âmbito da conjuntura vivida". "A taxa de juro mantém-se e não há qualquer atraso no pagamento de juros em Maio. Não temos razões para crer que investidores tenham razões para negar esta solicitação para o adiamento do reembolso do empréstimo."

Sobre o novo empréstimo, Guilherme Pinheiro afirma que a sua finalidade é financiar a tesouraria e proporcionar o pagamento da dívida. "Serve para termos maior flexibilidade do mercado de transferências, para conseguirmos fazer melhores negócios", acrescentou, adiantando ao jornal que a emissão será com um prazo de dois anos e meio e taxa de juro a seis por cento.

Quanto aos rumores de uma possível insolvência da SAD do clube leonino, Guilherme Pinheiro foi peremptório: "A situação actual é muito diferente da que se vivia em 2013. É preciso ressalvar a enorme melhoria dos resultados líquidos da SAD, dos resultados acumulados das últimas quatro épocas que ascendem a 18 milhões de euros, a melhoria dos capitais próprios da SAD para 5,6 milhões positivos em Junho de 2017. Não só não estamos em risco de insolvência como caminhamos para situação mais sustentável e de mais folga" destacou em declarações à televisão do clube de Alvalade.