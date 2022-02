A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Três empresas investigadas no saco azul do Benfica. Uma delas terá pagado a Bruno Paixão

O ex-árbitro Bruno Paixão está sob investigação no âmbito da constituição de uma cascata de empresas que colaboravam com o Benfica. O árbitro terá recebido 1,9 milhões por serviços prestados ao Benfica, avança a CMTV.



Fernando Ferreira/Cofina

Ao que a SÁBADO conseguiu apurar em investigação estão três empresas, no processo do saco azul: Dynethic, Questão Flexível e Best for Business. Terá sido da Best for Business que terá saído o pagamento para Bruno Paixão, mais precisamente para a empresa Átomos Célebres Unipessoal.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O Ministério Público estará a investigar pagamentos do Benfica a estas três empresas.Segundo a CMTV, a suspeita indica que as empresas na órbita de Bruno Paixão faturavam ao clube de forma a constituir um saco azul para despesas informais.Há suspeitas de que o dinheiro serviria mesmo para adulterar a verdade desportiva através de subornos a árbitros. Se ficar provado, o Benfica pode descer de divisão.Neste momento todas as investigações relacionadas com o Benfica estão juntas num único processo. Mala Ciao, Vouchers, E mails e Saco Azul fazem parte de um único processo.Os factos novos constam de um relatório pericial que está junto ao processo conhecido como "saco azul". Domingos Soares Oliveira e Luís Filipe Vieira são dois dos responsáveis do Benfica que podem estar relacionados com este caso.