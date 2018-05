Os 60 mil euros apreendidos pela Polícia Judiciária (PJ) no gabinete de André Geraldes pertencem ao Sporting. A garantia é dada pela juíza de instrução criminal do Porto que está encarregue do caso Cashball. Segundo avança esta terça-feira o Correio da Manhã, a investigação acredita que o dinheiro é proveniente da venda dos bilhetes que são distribuídos às claques.

Um esquema permitiria manter um saco azul no clube, que levava a que o director desportivo do Sporting tivesse dinheiro para distribuir. Desse saco azul pagaria os subornos a árbitros de andebol e a jogadores de futebol adversários, explica o jornal.

Durante os interrogatórios da PJ, André Geraldes, team manager do clube de Alvalade – que foi suspenso e impedido de falar com qualquer pessoa ou entidade ligada ao Sporting – remeteu-se ao silêncio, não revelando qualquer informação sobre a proveniência do dinheiro encontrado.

O tribunal aplicou a Geraldes uma caução de 60 mil euros, tendo sido considerada a hipótese de aplicar a medida de coacção mais pesada, a prisão preventiva. O cenário foi excluído dado o cadastro limpo do acusado.

André Geraldes teve de entregar o passaporte, foi proibido de entrar em Alvalade ou de falar com a direcção do Sporting, qualquer jogador, dirigente ou árbitro de futebol.