O antigo team manager do futebol dos "leões" terminou o seu vínculo formal ao clube no passado dia 6 de Agosto.

O antigo team manager do futebol profissional do Sporting, André Geraldes, entregou formalmente esta segunda-feira, dia 6 de Agosto, a rescisão unilateral do vínculo que o ligava aos "leões". De acordo com o jornal Record, o dirigente desportivo não terá exigido qualquer valor compensatório e a decisão terá sido da sua própria e inteira vontade.



De recordar que Geraldes ficou com funções suspensas no âmbito do processo Cashball, um alegado esquema de corrupção e viciação de resultados a favor do Sporting.



Apesar destes recentes incidentes, o jornal garante que o team manager terá recebido abordagens de vários clubes estrangeiros interessados na sua contratação, um factor que terá ajudado à sua decisão de se distanciar do Sporting.