Ciclista João Almeida em segundo lugar na Volta aos Emirados Árabes Unidos

O ciclista português João Almeida (Deceunick Quick-Step) ascendeu esta segunda-feira ao segundo lugar da Volta aos Emirados Árabes Unidos, que tem como novo líder o esloveno Tadej Pogacar, ao terminar na sexta posição o contrarrelógio na ilha Al Hudayriat.







Joao Almeida Giro GettyImages

João Almeida, que está a cinco segundos de Pogacar (UAE Emirates) na classificação geral, terminou o contrarrelógio da segunda etapa, de 13,3 quilómetros, a 30 segundos do vencedor, o italiano Filippo Ganna (INEOS), que cumpriu o percurso em 13.56 minutos.O compatriota Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) terminou o contrarrelógio no 60.º lugar, a 1.17 minutos do vencedor, e caiu para a 67.ª posição da geral, a 9.24 minutos de Pogacar.No regresso à estrada, após a memorável Volta a Itália de 2020, João Almeida revela estar em boa forma e, depois de ter estado em destaque na tirada inaugural, de 176 quilómetros, vencendo os dois 'sprints' intermédios, só é superado neste momento pelo vencedor do Tour de 2020.O ciclista português foi nono na etapa de domingo, ganha pelo holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) - que viria a retirar-se hoje, juntamente com a sua equipa, devido a um teste positivo ao novo coronavírus na comitiva --, mas beneficiou das bonificações para subir a quarto da geral."A equipa foi notificada de um resultado positivo em um dos seus membros, depois dos testes realizados na noite de domingo", justificou a Alpecin-Fenix, em comunicado publicado nas redes sociais.Na terça-feira cumpre-se a terceira etapa da prova, na distância de 166 quilómetros, entre Strata Manufactoring e Jebel Hafeet.