Ali Daei: "Ainda sinto o toque mágico da bola de plástico"

Se o mundo fosse de seda, não seriam necessários satélites ou drones para encontrar a civilização num dos seus berços, como se estivesse num esconderijo ancestral, cercada por montanhas sem fim, como se a cordilheira de Elbruz tivesse escorregado do cume do estratovulcão do Monte Damavand, a 5604 metros de altitude, o ponto mais alto do Irão, de onde o Médio Oriente avista a Ásia Central. A norte, a República do Turquemenistão, que tem a sudoeste o Afeganistão e, a sudoeste deste, o Paquistão. No extremo sul destas suas fronteiras, forma-se um imenso geobarril de pólvora, que tem no âmago a Arábia Saudita, entre-margens o Golfo Pérsico, a Este a península arábica (Emirados Árabes Unidos e Omã), a Oeste, o Iraque e a Síria.



Lá ao fundo, na chamada Pérsia central, na grande planície iraniana, a mais de mil metros de altitude, a pouco mais de 70 quilómetros do mar Cáspio, para onde corre o rio Baliqly Chay, que naquele lugar é atravessado por uma ponte de sete arcos – legado da dinastia Safavid, xiita, que dominou o Irão por mais de dois séculos (entre 1501 e 1736) –, fica Ardabil, a cidade materna do maior império irariano até à conquista islâmica, que tem ali mausoléu. Ardabil, vizinha ramificada do Arzebaijão, significa solo sagrado. Mas, lá por ser sagrado o seu solo, não significa que as pessoas não tenham a fisiologia da fome e das outras coisas que compõem o ser humano. Em 1969, após duas guerras mundiais, o mundo já estava mais do que dividido em dois. De um lado, a ONU. Do outro, o Pacto de Varsóvia, separados por uma cortina de ferro e por uma Guerra Fria, com todas as suas psicoses, entre outras, lunares.



A 21 de Março de 1969 nasceu em Ardabil um menino, o terceiro de cinco filhos. Os pais chamaram-lhe Ali Guhri Daei. Quando as suas memórias viajam para aqui, é como se ele se tornasse de novo criança e a vida ficasse de novo simples. "A vida nem sempre era fácil, mas havia um calor, uma união especial na minha família". E algo que só uma criança consegue exercer na plenitude, mesmo sem o saber: liberdade. Uma forma maravilhosamente inocente de liberdade. Evita pensar muito nisso, porque no Irão não fica bem a um homem chorar. Assim que pode, muda de assunto, embora permaneça na geografia do seu coração. "Ardabil é uma cidade muito antiga, rodeada por montanhas e natureza magnífica. As estradas que conduzem à minha cidade são as mais belas do Irão". Os pais herdaram do povo de Ardabil "um espírito especialmente alegre e positivo". Ele herdou isto dos pais, mesmo que por inúmeras vezes a vida o tenha contrariado, embora não lhe custe reconhecer que esta lhe concedeu também um número invulgar de carimbos no passaporte e privilégios que a esmagadora maioria dos iranianos nem em sonhos tem.