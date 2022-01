Licorice Pizza: voltar onde fomos felizes

As mais lidas GPS

Com Paul Thomas Anderson somos sempre felizes. Mas havia uma liberdade e desafogo nos seus primeiros filmes que Licorice Pizza reencontra. O resto fica a cargo de Alana Haim e Cooper Hoffman.

Paul Thomas Anderson tem um dom para deixar o espectador feliz. A sua carreira de realizador é imaculada, com filmes lançados de espaços a espaços e com um desejo imenso de deixar uma marca que passa não só pela sua visão, mas também mostrar um imenso respeito à história do cinema.