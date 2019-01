O preparador físico do Atlético de Madrid , Óscar Ortega, foi detido na segunda-feira à noite pela Guarda Civil espanhola, acusado de delito de violência de género, e encontra-se na esquadra de Majadahonda.De acordo com informações da Guarda Civil, Óscar Ortega , que passou a noite na esquadra, será presente hoje de manhã a um juiz, da secção de Majadahonda, nos arredores de Madrid, destinada a crimes de violência de género.O uruguaio, de 60 anos, acompanha o treinador Diego Simeone no Atlético de Madrid desde 2011/12, embora já tenha trabalhado nos 'colchoneros' em 2001/02 e 2004/05, com uma passagem pelo meio pelo Saragoça.