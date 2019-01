Benfica goleia Boavista por 5-1 na Luz

Aos 28 minutos, Pizzi marcou o segundo golo dos encarnados mas Talocha, aos 42, reduziu para os axadrezados antes do intervalo.



No segundo tempo, Seferovic voltou a aumentar a contagem e por duas vezes. Primeiro, a passe de João Félix, fez o 3-1 aos 54 minutos e, aos 72, aumentou o resultado para 4-1. O golo final foi marcado pelo espanhol Grimaldo aos 86 minutos.



Com a vitória, o Benfica aproxima-se do líder FC Porto, que joga esta quarta-feira frente ao Belenenses, estando agora com 44 pontos em 19 partidas. O Boavista, na estreia de Lito Vidigal no comando da equipa, continua em posição de descida - com 16 pontos.

O Benfica venceu, esta terça-feira, o Boavista por 5-1 no Estádio da Luz em jogo a contar para a 19ª jornada da Liga NOS.Na ressaca da derrota frente ao FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga, na passada semana, as "águias" começaram melhor e adiantaram-se no marcador através de João Félix, aos 9 minutos.