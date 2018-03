Raul Silva, de cabeça, marcou o único golo da partida.

O Sporting perdeu, este sábado, na visita ao Sp. Braga, a contar para a 28ª jornada da I Liga. Raul Silva, de cabeça, marcou o único golo da partida.



O jogo na Pedreira ficou ainda marcado por um golo invalidado pelo vídeo-árbitro ao "arsenalista" Ricardo Esgaio, no último minuto da primeira parte.



Com esta derrota, o Sporting fica a cinco pontos do Benfica, líder provisório. Caso o FC Porto vença o Belenenses, segunda-feira, os "leões" ficam a oito pontos dos "dragões". Já o Sp. Braga, fica apenas a um ponto do terceiro lugar.





Antes desta partida, o Sporting já tinha perdido 12 pontos fora (três empates e duas derrotas).



Golo de Raul Silva:



<iframe width="640" height="360" src="//www.vsports.pt/embd/43151/m/362015/vsports/8e38bd3dc123667502215de1fa5b07e8?autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>