Quase 100 adeptos do FC Porto estão detidos na Holanda

Não chegaram a entrar no estádio e, durante o jogo, ficaram dentro de um autocarro numa esquadra de Utrecht

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Cerca de uma centena de adeptos do FC Porto, nem todos eles pertencentes às claques (Super Dragões e Colectivo Ultras 95), não puderam assistir ao jogo com o Utrecht e, neste momento, estão detidos numa esquadra daquela cidade holandesa.



Adeptos do FC Porto detidos em Utrecht após incidente com autocarro

De acordo com as informações recolhidas por Record, o autocarro onde seguiam esses adeptos chegou a parar junto ao estádio, mas a saída da viatura não lhes foi autorizada. Depois, seguiram para a referida esquadra, mas durante quase todo o jogo estiveram dentro do autocarro.

Já perto do final da partida, começaram a sair, um a um, do autocarro para o qual foram encaminhados no 'meeting-point'. E, neste momento, estão noutra parte da esquadra, mas ainda detidos.

Um vidro partido no autocarro terá sido o motivo para esta detenção.