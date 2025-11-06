Sábado – Pense por si

Quase 100 adeptos do FC Porto estão detidos na Holanda

Record 21:19
Não chegaram a entrar no estádio e, durante o jogo, ficaram dentro de um autocarro numa esquadra de Utrecht

Cerca de uma centena de adeptos do FC Porto, nem todos eles pertencentes às claques (Super Dragões e Colectivo Ultras 95), não puderam assistir ao jogo com o Utrecht e, neste momento, estão detidos numa esquadra daquela cidade holandesa.

De acordo com as informações recolhidas por Record, o autocarro onde seguiam esses adeptos chegou a parar junto ao estádio, mas a saída da viatura não lhes foi autorizada. Depois, seguiram para a referida esquadra, mas durante quase todo o jogo estiveram dentro do autocarro.

Já perto do final da partida, começaram a sair, um a um, do autocarro para o qual foram encaminhados no 'meeting-point'. E, neste momento, estão noutra parte da esquadra, mas ainda detidos.

Um vidro partido no autocarro terá sido o motivo para esta detenção.

