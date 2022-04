Aberto processo de inquérito ao Portimonense na sequência do jogo com o FC Porto

Treinador garantiu que só pensa nos interesses do clube de Portimão: "Eu não sou do clube 'a' ou 'b' e do Portimonense, só tenho o Portimonense na cabeça e a camisola bem vestida na pele".

"Instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 18 de abril de 2022, tendo por objeto apuramento de factualidade relacionada com eventual apresentação de equipa inferior em jogo a contar para a Liga Portugal BWIN. O processo foi enviado, dia 22 de abril de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", pode ler-se.No dia 22 de abril, Paulo Sérgio mostrou toda a sua indignação por causa das críticas que lhe foram feitas."Houve 'artistas' a desinformar as pessoas, que fiz sete alterações. Claro que fiz sete alterações, porque quatro estavam castigados e um [Nakajima] está emprestado pelo FC Porto, não podia ir", apontou.Paulo Sérgio garantiu que só pensa nos interesses do clube de Portimão: "Eu não sou do clube 'a' ou 'b' e do Portimonense, só tenho o Portimonense na cabeça e a camisola bem vestida na pele. Esses são os interesses que eu defendo."De resto, o técnico apontou a 'mira' a quem pôs "em causa" a sua dignidade profissional."Muitas vezes, estas pessoas avaliam-te e criticam-te com base naquilo que são os seus princípios e valores, eles não conhecem outros. Mas para esses todos, que sabemos quem são, a minha 'ficha' está limpa, desde o dia em que comecei a trabalhar até hoje. Subi os degraus todos no futebol português e eu não sou como esses mamões, que andam aí a dar bitaites. Conheço-os, conheço a história deles e a gente um dia encontra-se", afirmou.