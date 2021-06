Até o Mister Santos já percebeu como devemos jogar

Até o meu antigo Mister dos jogos de juventude sabia, e dizia-o misturado com o vernáculo da bola, que os treinadores não tinham nada que inventar. "Jogas tu porque estás melhor, foda-se. O Mané vai aquecer o banco, que agora não pode com a peida. Durante o jogo, logo vemos. E vamos para cima daqueles cabrões."



Se calhar, havia variações no tom e na escolha das palavras (eram piores, garanto), mas a ideia era mesmo esta: quem joga melhor numa certa posição, ou está melhor, entra em campo logo de início. Depois, lê-se o jogo e acerta-se o motor, consoante se quer jogar ou impedir de jogar. Se se quer ganhar ou não se quer perder.

Quando se tem um jogador como Renato no estado em que está – forte, evoluído e cheio de confiança ao ponto de conseguir secar a máquina que é Kanté – é ele que deve jogar. Táticas e estratégia? Adaptam-se o jogador a isso ou isso ao jogador. Quando se tem de escolher entre aquilo que hoje é Renato e aquilo que hoje é William, parece muito fácil. O nosso Mister Santos demorou dois jogos (um em que tivemos uma sorte tremenda do tamanho das vacas dos chocolates Milka e outro que foi um autêntico martírio) a perceber as evidências. Colocar Renato em campo, amparado por Moutinho (que já não dura o jogo todo, e isso é compreensível) ou por Palhinha (outro jogador que fez uma época incrível e tem lugar garantido na seleção), até faz Danilo parecer melhor jogador.