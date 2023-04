Estoril Open: Cabral e Borges eliminados nas meias-finais de pares

Fancisco Cabral e Nuno Borges, que no ano passado se tornaram nos primeiros portugueses a conquistar o título de pares no Estoril Open, deixam o único torneio ATP disputado em Portugal sem representação nacional.

Francisco Cabral e Nuno Borges caíram este sábado nas meias-finais do Estoril Open, diante dos belgas Sander Gille e Joran Vliegen, e não vão defender o título de pares conquistado no ano passado no Clube de Ténis do Estoril.







LUSA

A dupla portuguesa falhou o acesso à segunda final consecutiva, ao ser derrotada pelos quartos cabeças de série por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-4), em um hora e 47 minutos.Cabral e Borges, que no ano passado se tornaram nos primeiros portugueses a conquistar o título de pares no Estoril Open, deixam o único torneio ATP disputado em Portugal sem representação nacional.