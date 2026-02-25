Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Agora é oficial: Mbappé vai mesmo falhar jogo com o Benfica

Record 11:48
As mais lidas

Francês fora da lista de convocados do Real Madrid para a partida desta quarta-feira.

Depois da imprensa francesa já ter levantado o véu sobre a possibilidade, agora é mesmo oficial: Kylian Mbappé está fora da lista de convocados do Real Madrid para o jogo desta quarta-feira com o Benfica (20h00) da 2.ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé AP

O internacional francês ainda não recuperou da lesão no joelho esquerdo e não vai sequer para o banco, sendo baixa de peso para Arbeloa. Bellingham (lesionado), Dani Ceballos (lesionado), Dean Huijsen (lesionado) e Rodrygo (castigado) também estão no lote de baixas do Real Madrid para o jogo que irá decidir qual das duas equipas (Real Madrid ou Benfica) avançará para a próxima fase da Champions.

Recorde-se que a equipa espanhola está em desvantagem na eliminatória depois de ter vencido o Benfica na Luz por 1-0 com um golo de Vinícius Júnior.

Tópicos Lesão Jogo Futebolista Futebol Sport Lisboa e Benfica Kylian Mbappé Real Madrid Club de Fútbol
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Agora é oficial: Mbappé vai mesmo falhar jogo com o Benfica