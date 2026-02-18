Sábado – Pense por si

Samu operado "com sucesso"

Avançado do FC Porto submetido a intervenção cirúrgica em Madrid.

O FC Porto informou esta quaarta-feira que Samu já foi operado, "com sucesso",  à rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Recorde-se que o internacional espanhol, que fez a cirurgia em Madrid, se lesionou no clássico com o Sporting.

Segundo informam os dragões, o avançado seguirá o processo de recuperação "aos cuidados do Departamento de Saúde no CTFD Jorge Costa".

Leia o comunicado do FC Porto:

"Samu foi operado com sucesso a uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A intervenção cirúrgica decorreu em Madrid e esteve a cargo do Dr. Manuel Leyes - em articulação direta e com acompanhamento permanente da equipa médica do FC Porto -, não tendo registado qualquer intercorrência.

O avançado internacional espanhol vai agora iniciar o habitual processo de recuperação aos cuidados do Departamento de Saúde no CTFD Jorge Costa".

