Samu operado "com sucesso"

O FC Porto informou esta quaarta-feira que Samu já foi operado, "com sucesso", à rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Recorde-se que o internacional espanhol, que fez a cirurgia em Madrid, se lesionou no clássico com o Sporting.



Samu lesionou-se no clássico FC Porto-Sporting Tony Dias/Movephoto

Segundo informam os dragões, o avançado seguirá o processo de recuperação "aos cuidados do Departamento de Saúde no CTFD Jorge Costa".

Leia o comunicado do FC Porto:

"Samu foi operado com sucesso a uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A intervenção cirúrgica decorreu em Madrid e esteve a cargo do Dr. Manuel Leyes - em articulação direta e com acompanhamento permanente da equipa médica do FC Porto -, não tendo registado qualquer intercorrência.

O avançado internacional espanhol vai agora iniciar o habitual processo de recuperação aos cuidados do Departamento de Saúde no CTFD Jorge Costa".



Lesão de Samu