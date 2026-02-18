Dono do Shakhtar Donetsk oferece mais de 200 mil dólares a ucraniano banido dos Jogos Olímpicos

Valor corresponde ao dinheiro que a Ucrânia oferece a cada atleta que conquiste uma medalha de ouro.

O dono do clube de futebol ucraniano Shakhtar Donetsk doou mais de 200 mil dólares (169 mil euros) ao atleta de skeleton Vladyslav Heraskevych, que este mês foi desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno por ter usado um capacete com a imagem de vários atletas mortos na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A informação foi avançada esta terça-feira pelo próprio clube.



COI baniu atleta ucraniano AP

"Vlad Heraskevych foi privado da oportunidade de competir pela vitória nos Jogos Olímpicos, mas retorna à Ucrânia como um verdadeiro vencedor", disse o presidente do Shakhtar, Rinat Akhmetov, em comunicado. "O respeito e o orgulho que ele conquistou entre os ucranianos por meio das suas ações são a maior recompensa. Ao mesmo tempo, quero que ele tenha energia e recursos suficientes para continuar a sua carreira desportiva, bem como para lutar pela verdade, pela liberdade e pela memória daqueles que deram as suas vidas pela Ucrânia."

Segundo a agência de notícias Reuters, o valor oferecido é equivalente ao dinheiro que a Ucrânia paga a cada atleta que consiga uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Heraskevych, de 27 anos, foi desclassificado na semana passada, depois do júri da Federação Internacional de Bobsleigh e Skeleton ter decidido que as imagens no capacete violavam as regras da competição. O atleta ucraniano recebeu permissão apenas para treinar com o capacete, que exibia os rostos de 24 atletas ucranianos mortos. Um dia antes do início da competição, o Comité Olímpico Internacional avisou que Heraskevych não o poderia voltar a usar.

"É difícil dizer ou usar palavras. É um vazio", afirmou o atleta, enquanto esperava pelo seu recurso para a Federação Internacional de Bobsled e Skeleton, acrescentando que iria também apelar ao Tribunal Arbitral do Desporto (CAS).

O caso acabou por dominar manchetes e Heraskevych acabou por recolher elogios por parte do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.