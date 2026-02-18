Sábado – Pense por si

18 de fevereiro de 2026 às 11:12

Assobios e confusão no Benfica-Real depois de Vinícius se queixar de insulto racista por parte de Prestianni

Vinícius Júnior queixou-se de um insulto racista por parte de Prestianni e Benfica-Real Madrid foi interrompido por 10 minutos.

