Santa Clara quer anulação de expulsão de Paulo Vitor e áudios do videoárbitro

Em causa a polémica em torno do penálti que permitiu ao Sporting empatar o jogo da Taça de Portugal e que demorou cerca de 12 minutos a ser analisado pela equipa de arbitragem.

O Santa Clara informou esta sexta-feora que vai pedir a anulação da expulsão de Paulo Vitor e os áudios do videoárbitro (VAR) do lance do penálti para o Sporting, do jogo da Taça de Portugal de futebol (3-2, após prolongamento).

Santa Clara pede anulação da expulsão de Paulo Vitor após jogo com o Sporting
Santa Clara pede anulação da expulsão de Paulo Vitor após jogo com o Sporting Nuno Gomes/Medialivre

 “Vamos pedir a anulação da expulsão do PV [Paulo Vitor] para que ele possa participar na nossa próxima partida. As imagens são claras que ele nem participa do lance e é assustador o VAR não ter chamado para revisão. Esperemos que justiça seja feita e que não sejamos ainda mais prejudicados”, escreveu o acionista maioritário da SAD açoriana, numa publicação nas redes sociais.

Em causa está o jogo entre Santa Clara e Sporting da Taça de Portugal, que ficou marcado pela polémica em torno do penálti que permitiu aos ‘leões’ empatarem o jogo aos 90+16 minutos e que demorou cerca de 12 minutos a ser analisado pela equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro e pelo VAR Rui Silva.

A decisão motivou protestos do banco do Santa Clara, tendo Venâncio e Lucas Soares, que já tinham sido substituídos, sido expulsos.

Antes daquele momento, contudo, o jogador Paulo Vitor foi expulso aos 88 minutos.

O acionista da SAD revela que o Santa Clara pediu para ter acesso aos áudios do VAR no momento do penálti a favor do Sporting para perceber a razões da "demora de mais de dez minutos na revisão", uma situação que diz "nunca ter presenciado no futebol mundial".

Bruno Vicintin adianta, também, ter tido a informação de que a colocação das linhas de fora de jogo não funcionaram no momento do penálti, aludindo a um eventual posicionamento irregular de um jogador do Sporting, alertando que essa situação poderá levar à anulação da partida.

“Esperamos que não seja verdade porque tomar uma decisão por uma tecnologia que não foi apresentada pode até ser erro de direito e levar, na minha opinião, à anulação da partida se for o caso”, avisa.

O responsável pela SAD do Santa Clara diz confiar na “idoneidade” do futebol português, mas pede “respeito”, lembrando que os açorianos defrontaram o Sporting de Braga na segunda-feira [derrota por 1-0] e o Sporting na quinta e recebem o Arouca no domingo.

“Após a polémica de ontem [quinta-feira], mais uma vez tivemos três atletas expulsos sendo que um nem no lance participou. Somos a única equipa em Portugal obrigada a jogar três vezes em seis dias. O Santa Clara é um projeto sério, que cumpre com as suas obrigações, que representa um povo e uma região que merece respeito”, critica.

O Sporting carimbou na quinta-feira a passagem para os quartos da Taça de Portugal de futebol ao vencer de forma sofrida o Santa Clara após prolongamento (3-2), em Ponta Delgada, num jogo marcado por polémicas e reviravoltas no marcador.

