Os 'leões' vão receber nos quartos de final o AVS.
O Sporting, detentor do título, venceu hoje o Santa Clara por 3-2, após prolongamento, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, depois de ter arrancado a igualdade aos 90+16, através de penálti.
Sporting vence Santa Clara na Taça de Portugal e avança para os quartos de finalNuno Gomes/ Medialivre
Os açorianos, que se viram em desvantagem logo aos 12 minutos, após um golo de João Simões, viraram o marcador por Lucas Soares, aos 28, e Gabriel Silva, aos 86, mas, numa altura em que pareciam estar a segurar o triunfo, ficaram em desvantagem numérica, com expulsão de Paulo Victor (89) e viram o Sporting igualar aos 90+16, por Luis Suárez, na cobrança de uma grande penalidade.
Aos 90+2, o videoárbitro alertou o árbitro João Pinheiro para um lance dentro da área açoriana, tendo a decisão final chegado mais de 13 minutos depois, quando o árbitro bracarense se decidiu pela grande penalidade, convertida pelo colombiano Luis Suárez, aos 90+16.
Os 'leões', que chegaram à vantagem definitiva aos 98 minutos, através de um cabeceamento do grego Ioannidis, vão receber nos quartos de final o AVS, que, na quarta-feira, foi vencer a casa do Vitória de Guimarães por 1-0.
Taça de Portugal: Sporting nos 'quartos' após afastar Santa Clara no prolongamento
