Cerimónias fúnebres de homenagem a Jorge Costa realizam-se esta quarta-feira no Dragão

05 de agosto de 2025 às 17:52

OFC Porto revelou, esta terça-feira, que as cerimónias públicas de despedida de Jorge Costa decorrerão amanhã, quarta-feira, a partir das 15h00, no Estádio do Dragão.



Homenagem a Jorge Costa no Estádio do Dragão, FC Porto DR

Segundo informação oficial dos dragões, as portas do recinto estarão abertas até às 22h00 para que sócios, adeptos e o público em geral possa prestar homenagem ao antigo internacional português e eterno capitão do FC Porto, que conquistou o título de campeão europeu em 2003/04.

Recorde-se que Jorge Costa perdeu a vida esta terça-feira depois de se ter sentido mal ainda no Olival, centro de treinos do FC Porto. Foi imediatamente assistido e transportado para o hospital, mas não resistiu. Tinha 53 anos.