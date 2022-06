Miguel Oliveira nono na Catalunha em vitória de Quartararo

Quartararo reforçou a liderança do campeonato, agora, com 147 pontos, enquanto o português é 10.º, com 57.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje nono classificado no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, nona prova da temporada, ganha pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha), líder do Mundial.



Oliveira, que partiu do 16.º posto, concluiu as 24 voltas a 26,800 segundos do francês, que deixou o espanhol Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 6,473, e o francês Johann Zarco (Ducati), em terceiro, a 8,385.

