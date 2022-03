Fábio Carvalho, Fábio Vieira, Fábio Silva e e Henrique Araújo marcaram os quatro golos da seleção portuguesa e volta a ser primeiro no grupo a caminho do Campeonato da Europa.

25 de março Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

Portugal vence na Grécia e recupera liderança no apuramento para Europeu de sub-21

A seleção portuguesa de futebol recuperou hoje a liderança do Grupo D de apuramento para o Europeu de 2023 de sub-21, ao vencer fora a Grécia, por 4-0.



Portugal sub-21 André Sanan

Fábio Carvalho (12 minutos), Fábio Vieira (32), de grande penalidade, Fábio Silva (45+1) e Henrique Araújo (82) marcaram os golos da 'equipa das quinas', que passou a somar 19 pontos, mais dois do que a Grécia, que tem mais um jogo.

Com o triunfo de hoje, Portugal garantiu, pelo menos, a presença no 'play-off' de qualificação, numa fase de apuramento em que se apuram diretamente os vencedores de cada grupo e o melhor segundo posicionado, com os restantes oito segundos classificados a lutarem pelas derradeiras quatro vagas.