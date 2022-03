Portugal vence Macedónia do Norte por 2-0 e marca lugar no Mundial do Qatar

Portugal venceu esta terça-feira a seleção da Macedónia do Norte por 2-0 e carimbou presença no Mundial de 2022, no Qatar, através da final do caminho C do play-off de apuramento da zona europeia.







Bruno Fernandes - Portugal/Macedónia do Norte Lusa

Depois de vencer a Turquia por 3-1, Portugal encontrou uma seleção macedónia que havia vencido a campeã europeia Itália, fora de casa. Novamente no Estádio do Dragão, Fernando Santos apostou nos regressos de Pepe e João Cancelo no onze titular.Ao intervalo, a seleção das "quinas" já vencia por 1-0, golo do médio Bruno Fernandes, aos 32 minutos. O golo da tranquilidade chegou na segunda parte, novamente por Bruno Fernandes, aos 65 minutos.Esta é a oitava presença num Mundial, e a sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.No outro jogo de apuramento da zona europeia, a Polónia eliminou a Suécia. Esta terça-feira também garantiram lugar no Qatar as seleções do Senegal, Gana, Japão, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Irão.