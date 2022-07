O vírus Marburg voltou. O que se sabe sobre a doença?

O vírus ressurgiu no Gana, onde morreram duas pessoas. Os casos não estão relacionados. A taxa de mortalidade do vírus pode atingir quase os 90%.

Foram confirmadas duas mortes devido à infeção por Marburg no Gana. Dois homens, um de 26 anos e outro de 51 anos e assistidos no mesmo hospital, morreram com os sintomas de diarreia, vómitos e náuseas, nos dias 26 e 27 de junho. Contudo, só em julho foi possível confirmar, através de testes feitos no Senegal, que as mortes se deveram mesmo ao vírus Marburg.