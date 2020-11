Presidente do Kosovo demite-se. Vai responder por crimes contra a humanidade

O presidente do Kosovo, Hashim Thaci, demitiu-se esta quinta-feira para enfrentar acusações de crimes de guerra e contra a humanidade num tribunal especial em Haia.





Thaci, que foi líder guerrilheiro durante a guerra pela independência em relação à Sérvia, nos anos 1990, foi indiciado pelo tribunal criado para julgar alegados crimes de ex-líderes rebeldes de etnia albanesa.

"Não vou comparecer em tribunal como Presidente e, [por isso] renuncio hoje para proteger a integridade do Estado", disse aos jornalistas numa conferência de imprensa em Pristina, capital de Kosovo.

Hashim Thaci irá a Haia, sede do Tribunal Especial para o Kosovo, para se entregar voluntariamente e defender a sua inocência, explicou.



Em junho, o gabinete de um procurador especial dedicado à insurreição do Kosovo contra o domínio da Sérvia indiciou Thaci por alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo quase uma centena de homicídios.



O indiciamento, revelou o gabinete na altura, resulta "de uma longa investigação e reflete a determinação do Gabinete do Procurador Especial de que pode provar todas as acusações além de dúvida razoável".