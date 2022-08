Os obstáculos que o navio com cereais ucranianos tem de ultrapassar

Na segunda-feira, o primeiro carregamento de cereais partiu do porto de Odessa através do navio Razoni, com bandeira da Serra Leoa. O representante turco no Centro de Coordenação Conjunta (CCJ), em Istambul, afirmou esta terça-feira que o navio deverá chegar esta noite.