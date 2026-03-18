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Surto de meningite B já matou dois jovens no Reino Unido: o que é e quais os sintomas a estar atento

Luana Augusto
Luana Augusto 15:19
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Em 2024 registaram-se 96 casos desta doença em Portugal e neste contexto as crianças são sempre as principais visadas. Os jovens também são afetados e preocupam as autoridades, isto porque a infeção propaga-se através da boca.

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Um surto de meningite B já causou a morte de dois jovens no Reino Unido, segundo confirmou o departamento de saúde do governo. Entre as vítimas está uma estudante da Queen Elizabeth's Grammar School, de 18 anos, e um estudante de 21 anos da Universidade de Kent. Além das vítimas mortais foram também confirmados 20 casos de infeção naquela região.

Virologista estudar um vírus perigoso
Virologista estudar um vírus perigoso ArLawKa AungTun/iStockphoto

Nessa sequência, a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) anunciou que, nos próximos dias, vai dar início a um programa de vacinação direcionada para a meningite B nas residências estudantis do campus da Universidade de Kent. No entanto, alertou que o foco principal continua a ser na prevenção com antibióticos.

1O que é a meningite?

A meningite é uma doença infecciosa que ocorre nas membranas protetoras que envolvem o cérebro e a medula espinhal e que é causada pela inflamação das meninges.

Dentro deste tipo de e infeções existem várias estirpes: meningites virais, bacterianas, fúngicas ou causadas por parasitas. Entre estas, a bacteriana é a mais rara e considerada a mais grave.

2Quais as consequências?

Quando as meninges estão inflamadas pode dar-se uma lesão no cérebro e causar surdez, cegueira ou convulsões. Em casos mais preocupantes pode até levar à morte. Segundo a CUF, a taxa de mortalidade associada a esta infeção é hoje elevada - representa "entre 5% e 15%" dos casos.

3Quem são os principais visados?

Apesar de poder afetar qualquer pessoa, é comum atingir mais bebés, crianças pequenas, adolescentes e adultos jovens. Segundo a , a maioria dos casos, cerca de 70%, ocorre ainda antes dos cinco anos.

Neisseria meningitidis, a bactéria da meningite
Ilustração de meningite B, doença que preocupa autoridades em Portugal e no Reino Unido

4Quais os sintomas?

Os sintomas podem surgir repentinamente e podem incluir:

  • Dor de cabeça intensa e progressiva
  • Início súbito de febre alta
  • Torcicolo
  • Vómitos e diarreira
  • Dor nas articulações e músculos
  • Aversão a luzes fortes
  • Mãos e pés muito frios
  • Convulsões
  • Delírio
  • Sonolência extrema ou dificuldade ao acordar

No caso dos bebés pode manifestar-se por:

  • Choro
  • Dificuldade em acordar
  • Membros flácidos ou rígidos
  • Recusa alimentar
  • Irritabilidade

5Quais as causas?

As meningites bacterianas adquirem-se a partir do meio ambiente pelas vias respiratórias e, segundo a CUF, são muito contagiosas. Também o trauma com fratura do crânio, cirurgia cerebral, alguns tipos de cancro, otites ou o uso de drogas podem contribuir para esta infeção.

6A meningite é contagiosa?

A meningite é uma doença infecciosa e contagiosa, que pode ser transmitida através de partículas respiratórias (boca ou nariz).

Alguns estudos apontam que o maior pico ocorre no primeiro ano de faculdade, isto porque a partilha entre os jovens é mais próxima, incluindo, por exemplo, cigarros e bebidas.

Segundo a , também se pode propagar através da tosse, espirros ou beijos.

7Quantos casos já houve em Portugal?

Em Portugal, só em 2024, registaram-se 96 casos desta doença, segundo dados das autoridades de saúde citadas pela Rádio Renascença.

8Existe uma vacina?

Há duas vacinas capazes de proteção contra as meningites:

A MenACWY oferece proteção contra quatro tipo de bactérias que podem causar meningite - os meningococos dos grupos A, C, W e Y - e que é oferecida a adolescentes a partir dos 14 anos.

Já a vacina da meningite B ajuda a proteger contra a bactéria e é recomendada a bebés a partir das oito semanas. É depois recomendada a toma de uma segunda dose às 12 semanas e um reforço com um ano de idade, segundo a . Em Portugal, a vacina MenB é comparticipada pelo SNS e está inserida no Programa Nacional de Vacinação, sendo por isso gratuita.

Medicamento Rifadin usado para tratar a meningite
Medicamento Rifadin é usado para tratar infeções

9Existe tratamento?

Sim. O tratamento depende da idade, da gravidade da doença, do agente causal e da presença de outras patologias associadas.

Segundo a CUF, a meningite viral resolve-se rapidamente apenas com um tratamento sintomático. Já no caso das bacterianas, é fundamental o tratamento com antibióticos e envolve internamento.

10O que é a meningite invasiva?

A meningite invasiva é nada mais nada menos do que uma infeção aguda e grave. Caracteriza-se pela invasão da corrente sanguínea ou das meninges (que revestem o cérebro e a medula espinhal), provocando depois meningite ou até mesmo sépsis.

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