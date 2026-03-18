Surto de meningite B já matou dois jovens no Reino Unido: o que é e quais os sintomas a estar atento

Em 2024 registaram-se 96 casos desta doença em Portugal e neste contexto as crianças são sempre as principais visadas. Os jovens também são afetados e preocupam as autoridades, isto porque a infeção propaga-se através da boca.

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Um surto de meningite B já causou a morte de dois jovens no Reino Unido, segundo confirmou o departamento de saúde do governo. Entre as vítimas está uma estudante da Queen Elizabeth's Grammar School, de 18 anos, e um estudante de 21 anos da Universidade de Kent. Além das vítimas mortais foram também confirmados 20 casos de infeção naquela região.



Virologista estudar um vírus perigoso ArLawKa AungTun/iStockphoto

Nessa sequência, a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) anunciou que, nos próximos dias, vai dar início a um programa de vacinação direcionada para a meningite B nas residências estudantis do campus da Universidade de Kent. No entanto, alertou que o foco principal continua a ser na prevenção com antibióticos.

1 O que é a meningite?

A meningite é uma doença infecciosa que ocorre nas membranas protetoras que envolvem o cérebro e a medula espinhal e que é causada pela inflamação das meninges.

Dentro deste tipo de e infeções existem várias estirpes: meningites virais, bacterianas, fúngicas ou causadas por parasitas. Entre estas, a bacteriana é a mais rara e considerada a mais grave.

2 Quais as consequências?

Quando as meninges estão inflamadas pode dar-se uma lesão no cérebro e causar surdez, cegueira ou convulsões. Em casos mais preocupantes pode até levar à morte. Segundo a CUF, a taxa de mortalidade associada a esta infeção é hoje elevada - representa "entre 5% e 15%" dos casos.

3 Quem são os principais visados?

Apesar de poder afetar qualquer pessoa, é comum atingir mais bebés, crianças pequenas, adolescentes e adultos jovens. Segundo a CUF, a maioria dos casos, cerca de 70%, ocorre ainda antes dos cinco anos.

4 Quais os sintomas?

Os sintomas podem surgir repentinamente e podem incluir:

Dor de cabeça intensa e progressiva

Início súbito de febre alta

Torcicolo

Vómitos e diarreira

Dor nas articulações e músculos

Aversão a luzes fortes

Mãos e pés muito frios

Convulsões

Delírio

Sonolência extrema ou dificuldade ao acordar

No caso dos bebés pode manifestar-se por:

Choro

Dificuldade em acordar

Membros flácidos ou rígidos

Recusa alimentar

Irritabilidade

5 Quais as causas?

As meningites bacterianas adquirem-se a partir do meio ambiente pelas vias respiratórias e, segundo a CUF, são muito contagiosas. Também o trauma com fratura do crânio, cirurgia cerebral, alguns tipos de cancro, otites ou o uso de drogas podem contribuir para esta infeção.

6 A meningite é contagiosa?

A meningite é uma doença infecciosa e contagiosa, que pode ser transmitida através de partículas respiratórias (boca ou nariz).

Alguns estudos apontam que o maior pico ocorre no primeiro ano de faculdade, isto porque a partilha entre os jovens é mais próxima, incluindo, por exemplo, cigarros e bebidas.

Segundo a Sky News, também se pode propagar através da tosse, espirros ou beijos.

7 Quantos casos já houve em Portugal?

Em Portugal, só em 2024, registaram-se 96 casos desta doença, segundo dados das autoridades de saúde citadas pela Rádio Renascença.

8 Existe uma vacina?

Há duas vacinas capazes de proteção contra as meningites:

A MenACWY oferece proteção contra quatro tipo de bactérias que podem causar meningite - os meningococos dos grupos A, C, W e Y - e que é oferecida a adolescentes a partir dos 14 anos.

Já a vacina da meningite B ajuda a proteger contra a bactéria e é recomendada a bebés a partir das oito semanas. É depois recomendada a toma de uma segunda dose às 12 semanas e um reforço com um ano de idade, segundo a BBC. Em Portugal, a vacina MenB é comparticipada pelo SNS e está inserida no Programa Nacional de Vacinação, sendo por isso gratuita.

9 Existe tratamento?

Sim. O tratamento depende da idade, da gravidade da doença, do agente causal e da presença de outras patologias associadas.

Segundo a CUF, a meningite viral resolve-se rapidamente apenas com um tratamento sintomático. Já no caso das bacterianas, é fundamental o tratamento com antibióticos e envolve internamento.

10 O que é a meningite invasiva?

A meningite invasiva é nada mais nada menos do que uma infeção aguda e grave. Caracteriza-se pela invasão da corrente sanguínea ou das meninges (que revestem o cérebro e a medula espinhal), provocando depois meningite ou até mesmo sépsis.

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