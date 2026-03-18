Surto de meningite B já matou dois jovens no Reino Unido: o que é e quais os sintomas a estar atento

Em 2024 registaram-se 96 casos desta doença em Portugal e neste contexto as crianças são sempre as principais visadas. Os jovens também são afetados e preocupam as autoridades, isto porque a infeção propaga-se através da boca.
Um surto de meningite B já causou a morte de dois jovens no Reino Unido, segundo confirmou o departamento de saúde do governo. Entre as vítimas está uma estudante da Queen Elizabeth's Grammar School, de 18 anos, e um estudante de 21 anos da Universidade de Kent. Além das vítimas mortais foram também confirmados 20 casos de infeção naquela região.
Virologista estudar um vírus perigosoArLawKa AungTun/iStockphoto
Nessa sequência, a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) anunciou que, nos próximos dias, vai dar início a um programa de vacinação direcionada para a meningite B nas residências estudantis do campus da Universidade de Kent. No entanto, alertou que o foco principal continua a ser na prevenção com antibióticos.
1O que é a meningite?
A meningite é uma doença infecciosa que ocorre nas membranas protetoras que envolvem o cérebro e a medula espinhal e que é causada pela inflamação das meninges.
Dentro deste tipo de e infeções existem várias estirpes: meningites virais, bacterianas, fúngicas ou causadas por parasitas. Entre estas, a bacteriana é a mais rara e considerada a mais grave.
2Quais as consequências?
Quando as meninges estão inflamadas pode dar-se uma lesão no cérebro e causar surdez, cegueira ou convulsões. Em casos mais preocupantes pode até levar à morte. Segundo a CUF, a taxa de mortalidade associada a esta infeção é hoje elevada - representa "entre 5% e 15%" dos casos.
3Quem são os principais visados?
Apesar de poder afetar qualquer pessoa, é comum atingir mais bebés, crianças pequenas, adolescentes e adultos jovens. Segundo a CUF, a maioria dos casos, cerca de 70%, ocorre ainda antes dos cinco anos.
4Quais os sintomas?
Os sintomas podem surgir repentinamente e podem incluir:
Dor de cabeça intensa e progressiva
Início súbito de febre alta
Torcicolo
Vómitos e diarreira
Dor nas articulações e músculos
Aversão a luzes fortes
Mãos e pés muito frios
Convulsões
Delírio
Sonolência extrema ou dificuldade ao acordar
No caso dos bebés pode manifestar-se por:
Choro
Dificuldade em acordar
Membros flácidos ou rígidos
Recusa alimentar
Irritabilidade
5Quais as causas?
As meningites bacterianas adquirem-se a partir do meio ambiente pelas vias respiratórias e, segundo a CUF, são muito contagiosas. Também o trauma com fratura do crânio, cirurgia cerebral, alguns tipos de cancro, otites ou o uso de drogas podem contribuir para esta infeção.
6A meningite é contagiosa?
A meningite é uma doença infecciosa e contagiosa, que pode ser transmitida através de partículas respiratórias (boca ou nariz).
Alguns estudos apontam que o maior pico ocorre no primeiro ano de faculdade, isto porque a partilha entre os jovens é mais próxima, incluindo, por exemplo, cigarros e bebidas.
Segundo a Sky News, também se pode propagar através da tosse, espirros ou beijos.
7Quantos casos já houve em Portugal?
Em Portugal, só em 2024, registaram-se 96 casos desta doença, segundo dados das autoridades de saúde citadas pela Rádio Renascença.
8Existe uma vacina?
Há duas vacinas capazes de proteção contra as meningites:
A MenACWY oferece proteção contra quatro tipo de bactérias que podem causar meningite - os meningococos dos grupos A, C, W e Y - e que é oferecida a adolescentes a partir dos 14 anos.
Já a vacina da meningite B ajuda a proteger contra a bactéria e é recomendada a bebés a partir das oito semanas. É depois recomendada a toma de uma segunda dose às 12 semanas e um reforço com um ano de idade, segundo a BBC. Em Portugal, a vacina MenB é comparticipada pelo SNS e está inserida no Programa Nacional de Vacinação, sendo por isso gratuita.
9Existe tratamento?
Sim. O tratamento depende da idade, da gravidade da doença, do agente causal e da presença de outras patologias associadas.
Segundo a CUF, a meningite viral resolve-se rapidamente apenas com um tratamento sintomático. Já no caso das bacterianas, é fundamental o tratamento com antibióticos e envolve internamento.
10O que é a meningite invasiva?
A meningite invasiva é nada mais nada menos do que uma infeção aguda e grave. Caracteriza-se pela invasão da corrente sanguínea ou das meninges (que revestem o cérebro e a medula espinhal), provocando depois meningite ou até mesmo sépsis.