DGS alarga vacina da meningite a todas as crianças e vacina do HPV a rapazes

O novo Programa Nacional de Vacinação (PNV) entra esta quinta-feira em vigor e inclui duas novas vacinas a partir deste dia 1 de outubro de 2020 e uma outra a partir de dezembro deste ano.

De acordo com comunicado da Direção-Geral da Saúde, a vacina MenB contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis do grupo B é agora alargada para todas as crianças, no primeiro ano de vida - aos 2, 4 e 12 meses de idade. Estão assim integradas todas as crianças nascidas a partir de janeiro 2019.

O PNV foi também alargado contra infeções pelo vírus do Papiloma humano (vacina HPV) ao sexo masculino, aos 10 anos de idade, com recomendações de duas doses de vacina em intervalos de seis meses. Estão incluídos no programa todos os rapazes nascidos a partir de janeiro de 2009.



A DGS informa também que, devido à escassez internacional de vacinas contra HPV e no atual contexto, será dada prioridade à vacinação dos rapazes que nasceram no 1.º semestre de 2009, com os rapazes nascidos no 2.º semestre de 2009 e no ano de 2010 a terem de aguardar para se vacinarem até 2021.



Para dezembro, o Programa Nacional de Vacinação (PNV) irá incluir a vacina contra a gastroenterite aguda por rotavírus (vacina ROTA), administrada a crianças de grupos de risco definidos pela própria DGS.

Tendo em conta o contexto de pandemia de COVID-19, os serviços de saúde darão prioridade à vacina MenB, uma vez que a maior incidência da doença ocorre nos primeiros dois anos de vida.

Esta quarta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, lembrou o 55.º aniversário do Programa Nacional de Vacinação na conferência de imprensa relativa à Covid-19 em Portugal, descrevendo-o como "um dos melhores programas do mundo, graças aos profissionais de saúde, mas sobretudo graças às pessoas que, vivendo em Portugal, se deixam vacinar e vacinam os seus".