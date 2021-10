Endureceu o braço de ferro entre a UE e a Polónia. Vem aí o Polexit?

Este domingo, mais de 100 mil polacos saíram às ruas para recusar o Polexit, receosos de que uma nova decisão do Tribunal Constitucional da Polónia retire o país da União Europeia.



Os protestos sentiram-se em mais de 100 cidades, com 100 mil pessoas reunidas só na capital, Varsóvia.



Tribunal Constitucional mina Tratado da União Europeia

No dia 7 de outubro, o Tribunal Constitucional da Polónia decidiu que vários pontos nos artigos 1 (que estabelece os fundamentos da UE) e 19 (sobre o Tribunal de Justiça da UE) do Tratado da União Europeia são incompatíveis com a Constituição da Polónia. O juiz Bartlomiej Sochanski disse: "O Tratado da União Europeia subordina-se à Constituição no sistema legal da Polónia… e, como qualquer parte do sistema legal, deve aceitar a Constituição."