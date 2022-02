Tribunal dá razão à UE. Hungria e Polónia podem ser impedidos de receber fundos comunitários

Foi conhecida esta quarta-feira de manhã a decisão do recurso apresentado pela Polónia e pela Hungria ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) contra o mecanismo legal da União Europeia (UE) que condiciona o acesso a fundos europeus para Estados-membros que violam os princípios do Estado de direito. Sem surpresas, o coletivo de juízes deliberou que este mecanismo de condicionalidade de acesso a fundos europeus é legal e que é compatível com o Tratado da União Europeia.



"Este mecanismo foi adotado com uma base jurídica adequada, é compatível com o procedimento previsto no artigo 7.° do Tratado da União Europeia e respeita, em especial, os limites das competências atribuídas à União e o princípio da segurança jurídica", detalha um comunicado referente à decisão conhecida esta quarta-feira.



A Hungria e a Polónia interpuseram individualmente um recurso de anulação deste regulamento no Tribunal de Justiça baseando-se na falta de uma base jurídica adequada nos Tratados UE e FUE, no desvio do procedimento previsto no artigo 7.° TUE 3, argumentando excesso de competências da União Europeia e a violação do princípio da segurança jurídica.