Vinhos Val Moreira ganham medalhas de Ouro em França e na Alemanha

Cada vinho é avaliado em prova cega por um painel de prova que inclui um técnico do setor, um produtor, um distribuidor e um consumidor experiente, pelo que os vencedores refletem a exigência e o gosto do mercado.

De aromas frescos, com notas cítricas, florais e mineralidade, o vinho Val Moreira Colheita Branco 2019 tem estrutura, muito boa acidez e final persistente, harmonizando na perfeição com entradas, pratos de peixe, algumas carnes brancas ou queijos.

Este é mais um prémio conquistado pelos vinhos da Quinta do Val Moreira . Recentemente, também o Val Moreira Reserva Tinto 2018 foi duplamente distinguido no Mundus Vini. Realizado na Alemanha, este é um dos mais importantes concursos a nível mundial, em que um júri internacional, composto por enólogos, profissionais da área, sommeliers e jornalistas da especialidade, avalia os vinhos em prova cega.

Este ano, dos mais de 6.000 vinhos em competição, apenas 43, entre os quais o Val Moreira Reserva Tinto 2018 , mereceram a medalha Grand Gold, atribuída exclusivamente aos vinhos com pontuação igual ou superior a 95 pontos. Este vinho venceu ainda o galardão de Best of Show Douro – Melhor vinho do Douro.

"É com enorme orgulho que eu e toda a equipa da Quinta do Val Moreira vemos o nosso trabalho reconhecido, com a distinção conseguida pelo Val Moreira Colheita Branco 2019 no Challenge Internacional du Vin e para o nosso vinho Val Moreira Reserva Tinto 2018, no prestigiado concurso Mundus Vini. O facto de estarmos ainda no início do projeto e de este vinho ser uma das nossas primeiras criações, dá-nos a motivação necessária para continuar e a confiança de que estamos no caminho certo", frisa o enólogo, Ricardo Gomes.

De aroma profundo e muito completo, onde sobressaem ameixas pretas, morangos, cassis e especiarias, o Val Moreira Reserva Tinto 2018 é um vinho com complexidade aromática, textura e estrutura. Com final longo e persistente, é ideal para acompanhar pratos de carnes vermelhas, borrego, caça ou queijos curados.

Com uma produção a rondar as 70 mil garrafas por ano, os vinhos da marca distinguem-se pela utilização de métodos de vinificação que se usavam há 100 anos: mínima intervenção possível no processo de fermentação, recorrendo sobretudo a fermentações naturais e controlo de temperaturas.