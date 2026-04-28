VICTORIA Seguros renova edifício de escritórios CCB 46

Premiado no SIL 2026 como melhor reabilitação urbana
A VICTORIA Seguros tem um
novo espaço no coração de Lisboa, localizado a escassos 300 metros da Praça
Marquês de Pombal. Mais do que um edifício de escritórios, o CCB 46, que já
contava com um prémio Valmor, assume-se agora como um projeto de
reabilitação com impacto direto na dinâmica urbana envolvente, pensado para
responder às exigências atuais das empresas e das pessoas.
Situado num dos principais
eixos da cidade, o edifício beneficia de uma localização estratégica, com
acesso facilitado a uma vasta rede de transportes públicos, incluindo metro e
autocarros, e proximidade a um parque de estacionamento público com mais de
1.000 lugares, reforçando a conveniência para colaboradores, parceiros e
visitantes. A renovação do CCB 46 foi distinguida recentemente como o melhor
projeto de Reabilitação Urbana nos prémios do Salão Imobiliário de Lisboa 2026,
na categoria de Comércio, Serviços e Escritórios. Este prestigiado galardão do
SIL reconhece a excelência da intervenção num dos edifícios históricos da
cidade lisboeta.
Composto por seis pisos, o
CCB 46 integra atualmente os escritórios da VICTORIA Seguros em cerca de 1.870
m² de área bruta locável, distribuídos pelos pisos 0, 1 e 2. Os restantes
pisos — com cerca de 1.675 m² adicionais, — encontram-se disponíveis e
foram pensados para acolher empresas que valorizam flexibilidade, bem-estar e
inovação no local de trabalho.
O edifício distingue-se
pela diversidade e qualidade dos seus espaços comuns, que incluem receção, mezzanine,
anfiteatro equipado para projeções, salas de reunião e vários terraços. Estes
elementos foram propositadamente pensados para criar um ambiente dinâmico e
proporcionar momentos de trabalho práticos, colaborativos e de partilha.
“Para nós, o CCB 46 é mais do que um novo espaço de
trabalho. É um investimento na cidade, nas pessoas e representa uma aposta no
futuro do trabalho. Ao recuperarmos um edifício com história e adaptá-lo às
exigências contemporâneas, contribuímos para a valorização da região,
promovendo um novo polo de atração empresarial no centro da cidade de Lisboa”,afirma Francisco Campilho, CEO da
VICTORIA Seguros.
Pensado à luz dos novos
modelos de trabalho, o CCB 46 incorpora uma lógica de utilização flexível e
adaptável. Entre as soluções disponíveis encontram-se workspots para
tarefas de maior concentração, quiet rooms, phone booths para reuniões
online, meeting points para encontros informais e hybrid offices
que promovem a colaboração e a criatividade. A cafetaria, o rooftop e os
espaços lounge reforçam a componente social e de networking,
permitindo uma experiência de trabalho mais equilibrada e ajustada às necessidades
individuais.
A sustentabilidade e o
bem-estar são também pilares centrais deste projeto. O complexo encontra-se em
fase final de certificação LEED Gold, nas vertentes Core & Shell e
Commercial Interiors, refletindo um compromisso com a eficiência energética, a
qualidade dos materiais e o desempenho ambiental. Paralelamente, está em curso
a pré-certificação WELL, focada na saúde, conforto e bem-estar dos
utilizadores, cujos resultados serão consolidados após um período de utilização
efetiva do espaço.
Com o CCB 46, a VICTORIA
Seguros reforça o seu posicionamento enquanto parceiro de confiança, atento às
transformações do mercado e comprometido com a criação de espaços que inspiram,
conectam e fazem crescer.
VICTORIA Seguros renova edifício de escritórios CCB 46