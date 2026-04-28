VICTORIA Seguros renova edifício de escritórios CCB 46

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A VICTORIA Seguros tem um novo espaço no coração de Lisboa, localizado a escassos 300 metros da Praça Marquês de Pombal. Mais do que um edifício de escritórios, o CCB 46, que já contava com um prémio Valmor, assume-se agora como um projeto de reabilitação com impacto direto na dinâmica urbana envolvente, pensado para responder às exigências atuais das empresas e das pessoas.

Situado num dos principais eixos da cidade, o edifício beneficia de uma localização estratégica, com acesso facilitado a uma vasta rede de transportes públicos, incluindo metro e autocarros, e proximidade a um parque de estacionamento público com mais de 1.000 lugares, reforçando a conveniência para colaboradores, parceiros e visitantes. A renovação do CCB 46 foi distinguida recentemente como o melhor projeto de Reabilitação Urbana nos prémios do Salão Imobiliário de Lisboa 2026, na categoria de Comércio, Serviços e Escritórios. Este prestigiado galardão do SIL reconhece a excelência da intervenção num dos edifícios históricos da cidade lisboeta.

Composto por seis pisos, o CCB 46 integra atualmente os escritórios da VICTORIA Seguros em cerca de 1.870 m² de área bruta locável, distribuídos pelos pisos 0, 1 e 2. Os restantes pisos — com cerca de 1.675 m² adicionais, — encontram-se disponíveis e foram pensados para acolher empresas que valorizam flexibilidade, bem-estar e inovação no local de trabalho.

O edifício distingue-se pela diversidade e qualidade dos seus espaços comuns, que incluem receção, mezzanine, anfiteatro equipado para projeções, salas de reunião e vários terraços. Estes elementos foram propositadamente pensados para criar um ambiente dinâmico e proporcionar momentos de trabalho práticos, colaborativos e de partilha.

“Para nós, o CCB 46 é mais do que um novo espaço de trabalho. É um investimento na cidade, nas pessoas e representa uma aposta no futuro do trabalho. Ao recuperarmos um edifício com história e adaptá-lo às exigências contemporâneas, contribuímos para a valorização da região, promovendo um novo polo de atração empresarial no centro da cidade de Lisboa”, afirma Francisco Campilho, CEO da VICTORIA Seguros.

Pensado à luz dos novos modelos de trabalho, o CCB 46 incorpora uma lógica de utilização flexível e adaptável. Entre as soluções disponíveis encontram-se workspots para tarefas de maior concentração, quiet rooms, phone booths para reuniões online, meeting points para encontros informais e hybrid offices que promovem a colaboração e a criatividade. A cafetaria, o rooftop e os espaços lounge reforçam a componente social e de networking, permitindo uma experiência de trabalho mais equilibrada e ajustada às necessidades individuais.

A sustentabilidade e o bem-estar são também pilares centrais deste projeto. O complexo encontra-se em fase final de certificação LEED Gold, nas vertentes Core & Shell e Commercial Interiors, refletindo um compromisso com a eficiência energética, a qualidade dos materiais e o desempenho ambiental. Paralelamente, está em curso a pré-certificação WELL, focada na saúde, conforto e bem-estar dos utilizadores, cujos resultados serão consolidados após um período de utilização efetiva do espaço.

Com o CCB 46, a VICTORIA Seguros reforça o seu posicionamento enquanto parceiro de confiança, atento às transformações do mercado e comprometido com a criação de espaços que inspiram, conectam e fazem crescer.