NATURA CELEBRA TODAS AS MÃES

Para
assinalar o Dia da Mãe, a Natura lança uma campanha pensada para celebrar as
mães, com estilo, elegância e conforto. A marca convida as suas fãs a
surpreenderem quem mais gostam – e ao mesmo tempo a renovarem o seu
guarda-roupa – com uma vasta seleção de peças versáteis. Disponível de 20 de
abril a 4 de maio, com a campanha “Leve 3 Pague 2”, é possível
adquirir
três peças pelo valor de duas, numa excelente oportunidade para fazer feliz as
mães!
Para
encantar as mães que não dispensam a elegância e o conforto no seu dia-a-dia,
estão disponíveis as últimas tendências da estação, desde os essenciais a peças
mais arrojadas, combinações improváveis e os clássicos da Natura que já ninguém
dispensa. Desde os famosos vestidos Natura com os mais variados padrões,
macacões superconfortáveis, saias e calças com materiais leves que permitem
conjugações variadas, não faltam opções!
Para o Dia
da Mãe, não podiam faltar os acessórios da Natura, perfeitos para completar e
elevar qualquer look! Desde chapéus com variados materiais, cores e designs,
malas veraneantes a sandálias confortáveis, a nova estação vai mesmo ser
inesquecível com os mimos que a marca preparou para assinalar o dia mais bonito
do ano.
Aproveite
a campanha Leve 3 Pague 2 e celebre o Dia da Mãe com o melhor do mundo, o amor!
Sobre a
NATURA
A Natura
nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e
multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.
A primeira
loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo,
inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em
espaços de rua, detendo na atualidade um total de 58 lojas no pais.
A Natura
comercializa vestuário e acessórios femininos para além de vários artigos de
decoração e bodycare. As lojas NATURA têm um ADN e um ambiente muito próprios,
remetendo para os ambientes exóticos e étnicos de onde emanam os seus artigos.
A Natura é
uma marca com um conceito único, não só pelos seus artigos mas também pelos
seus valores, sempre ligados à Natureza. Um dos principais pilares da Natura é
a responsabilidade social corporativa. Desde os seus primórdios que a Natura
coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a vida das
pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios Natura, que
nos últimos 24 anos atribuíram mais de 1.4 milhões de euros a 55 projetos pelo
mundo fora.
LOJAS
NATURA
Em
Portugal existem 58 lojas Natura. Encontre a que está mais perto de si.