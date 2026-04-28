NATURA CELEBRA TODAS AS MÃES

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Para assinalar o Dia da Mãe, a Natura lança uma campanha pensada para celebrar as mães, com estilo, elegância e conforto. A marca convida as suas fãs a surpreenderem quem mais gostam – e ao mesmo tempo a renovarem o seu guarda-roupa – com uma vasta seleção de peças versáteis. Disponível de 20 de abril a 4 de maio, com a campanha “Leve 3 Pague 2”, é possível

adquirir três peças pelo valor de duas, numa excelente oportunidade para fazer feliz as mães!

Para encantar as mães que não dispensam a elegância e o conforto no seu dia-a-dia, estão disponíveis as últimas tendências da estação, desde os essenciais a peças mais arrojadas, combinações improváveis e os clássicos da Natura que já ninguém dispensa. Desde os famosos vestidos Natura com os mais variados padrões, macacões superconfortáveis, saias e calças com materiais leves que permitem conjugações variadas, não faltam opções!

Para o Dia da Mãe, não podiam faltar os acessórios da Natura, perfeitos para completar e elevar qualquer look! Desde chapéus com variados materiais, cores e designs, malas veraneantes a sandálias confortáveis, a nova estação vai mesmo ser inesquecível com os mimos que a marca preparou para assinalar o dia mais bonito do ano.

Aproveite a campanha Leve 3 Pague 2 e celebre o Dia da Mãe com o melhor do mundo, o amor!

Sobre a NATURA

A Natura nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.

A primeira loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em espaços de rua, detendo na atualidade um total de 58 lojas no pais.

A Natura comercializa vestuário e acessórios femininos para além de vários artigos de decoração e bodycare. As lojas NATURA têm um ADN e um ambiente muito próprios, remetendo para os ambientes exóticos e étnicos de onde emanam os seus artigos.

A Natura é uma marca com um conceito único, não só pelos seus artigos mas também pelos seus valores, sempre ligados à Natureza. Um dos principais pilares da Natura é a responsabilidade social corporativa. Desde os seus primórdios que a Natura coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a vida das pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios Natura, que nos últimos 24 anos atribuíram mais de 1.4 milhões de euros a 55 projetos pelo mundo fora.

LOJAS NATURA

Em Portugal existem 58 lojas Natura. Encontre a que está mais perto de si.

https://www.naturastore.pt/stores

Natura Site: www.naturastore.pt

Facebook: wwww.facebook.com/naturaselection

Instagram: www.instagram.com/natura_portugal

Prémio Natura: http://www.premionatura.es/