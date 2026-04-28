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NATURA CELEBRA TODAS AS MÃES

17:41
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Com a campanha Leve 3 Pague 2

Para assinalar o Dia da Mãe, a Natura lança uma campanha pensada para celebrar as mães, com estilo, elegância e conforto. A marca convida as suas fãs a surpreenderem quem mais gostam – e ao mesmo tempo a renovarem o seu guarda-roupa – com uma vasta seleção de peças versáteis. Disponível de 20 de abril a 4 de maio, com a campanha “Leve 3 Pague 2”, é possível

Mulher posa com colar e brincos dourados perto de uma grande folha verde
Vestido comprido azul com padrão floral branco e detalhes em renda
Colete de croché branco com botões e aplicações florais
Chapéu colorido de crochê, acessório de moda para dias de sol
Mulher posa com colar e brincos dourados perto de uma grande folha verde
Vestido comprido azul com padrão floral branco e detalhes em renda
Colete de croché branco com botões e aplicações florais
Chapéu colorido de crochê, acessório de moda para dias de sol

adquirir três peças pelo valor de duas, numa excelente oportunidade para fazer feliz as mães!

Para encantar as mães que não dispensam a elegância e o conforto no seu dia-a-dia, estão disponíveis as últimas tendências da estação, desde os essenciais a peças mais arrojadas, combinações improváveis e os clássicos da Natura que já ninguém dispensa. Desde os famosos vestidos Natura com os mais variados padrões, macacões superconfortáveis, saias e calças com materiais leves que permitem conjugações variadas, não faltam opções!

Para o Dia da Mãe, não podiam faltar os acessórios da Natura, perfeitos para completar e elevar qualquer look! Desde chapéus com variados materiais, cores e designs, malas veraneantes a sandálias confortáveis, a nova estação vai mesmo ser inesquecível com os mimos que a marca preparou para assinalar o dia mais bonito do ano.

 

Aproveite a campanha Leve 3 Pague 2 e celebre o Dia da Mãe com o melhor do mundo, o amor!

Sobre a NATURA

A Natura nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.

A primeira loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em espaços de rua, detendo na atualidade um total de 58 lojas no pais.

A Natura comercializa vestuário e acessórios femininos para além de vários artigos de decoração e bodycare. As lojas NATURA têm um ADN e um ambiente muito próprios, remetendo para os ambientes exóticos e étnicos de onde emanam os seus artigos.

A Natura é uma marca com um conceito único, não só pelos seus artigos mas também pelos seus valores, sempre ligados à Natureza. Um dos principais pilares da Natura é a responsabilidade social corporativa. Desde os seus primórdios que a Natura coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a vida das pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios Natura, que nos últimos 24 anos atribuíram mais de 1.4 milhões de euros a 55 projetos pelo mundo fora.

LOJAS NATURA

Em Portugal existem 58 lojas Natura. Encontre a que está mais perto de si.

https://www.naturastore.pt/stores

Natura Site: www.naturastore.pt

Facebook: wwww.facebook.com/naturaselection

Instagram: www.instagram.com/natura_portugal

Prémio Natura: http://www.premionatura.es/

Tópicos Acessórios peças Peça Ser mãe Portugal Facebook José López
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