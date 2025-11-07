UAU ADAPTA “THE LADYKILLERS” E APRESENTA “UM QUINTETO DE MORTE” ESTE MÊS NO TEATRO ARMANDO CORTEZ

Este ano assinalam-se os 70 anos da estreia do filme “The Ladykillers” no grande ecrã e o centenário de Peter Sellers, um dos mais extraordinários atores de comédia do século XX e figura incontornável do cinema britânico.

Para assinalar esta dupla efeméride, a UAU apresenta a comédia “UM QUINTETO DE MORTE”, uma adaptação teatral do clássico, com estreia marcada para 29 de novembro, no Teatro Armando Cortez, na Casa do Artista. A produção chega em 2026 ao Porto

ELENCO DE LUXO EM PALCO

Florbela Queiroz, José Raposo, Carlos Areia, Heitor Lourenço, Miguel Raposo, Ricardo Raposo, António Machado e Fátima Severino compõem um elenco que reúne gerações distintas de humor e representação, num encontro raro entre tradição, irreverência e vitalidade teatral.

Esta produção destaca-se por juntar num único espetáculo Florbela Queiróz, José Raposo e Carlos Areia, o que é por si só um acontecimento artístico e cultural - um encontro entre a história da comédia portuguesa, o presente vivo do teatro e o afeto de gerações de espectadores.

UMA PEÇA COM HISTÓRIA - E COM AUTOR DE REFERÊNCIA

A versão teatral original, assinada por Graham Linehan — um dos mais influentes criadores de comédia britânica contemporânea, responsável por séries de culto como Father Ted, Black Books, The Fast Show (O Riso ao Poder) ou The IT Crowd (A Malta das T.I.) — inspira-se no argumento de William Rose para o icónico filme dos Ealing Studios.

Para esta produção, o texto foi traduzido e adaptado por Frederico Corado, que assina também a encenação.

A HISTÓRIA: HUMOR BRITÂNICO COM SABOR PORTUGUÊS

Um grupo de criminosos disfarçados de músicos instala-se na casa de uma doce e aparentemente ingénua velhinha. A intenção: planear dali um golpe perfeito. Mas quando a dona da casa descobre o esquema, os bandidos percebem que o crime pode ser muito mais difícil do que tinham imaginado — sobretudo quando a adversária se revela, afinal, invencível. Entre equívocos, reviravoltas e humor negro, a peça faz rir da fragilidade dos planos “infalíveis”.

A encenação destaca o ritmo, ironia e subtileza típicos da comédia britânica, herdeira direta da tradição dos Ealing Studios, valorizando o detalhe, o caos meticulosamente construído, a caricatura e o jogo de personalidades.

TRADIÇÃO, HUMOR E UM LUGAR COM SIGNIFICADO

Esta produção estreia-se no Teatro Armando Cortez, inserido na Casa do Artista, reforçando a ligação entre palco, comunidade e memória. Numa comédia onde uma velhinha ingénua se transforma na força central da ação, torna-se especialmente simbólico apresentá-la num espaço que celebra a vida, o trabalho e o legado de quem dedicou a vida ao palco. Aqui, a comédia encontra também o afeto e a história dialoga com o presente.

Os bilhetes para “Um Quinteto de Morte” estão disponíveis em ticketline.pt e em lojas parceiras.

Link para download de fotos de backstage: https://www.swisstransfer.com/d/72ab789a-a956-45f0-babe-9b9f8109e9b1 Créditos: Paulo Sabino