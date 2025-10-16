Turismo Centro de Portugal mostra “Sabores ao Centro”

De 18 a 20 de outubro, na FIL, a região Centro apresenta o melhor da sua gastronomia com chefs de renome.

A Turismo Centro de Portugal marca presença no evento nacional de referência “Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores 2025”, na FIL – Feira Internacional de Lisboa. No espaço “Sabores ao Centro”, será celebrada a autenticidade e excelência dos produtos da região, com a participação das oito Comunidades Intermunicipais (CIM) do Centro de Portugal — Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Médio Tejo, Oeste, Região de Aveiro, Região de Coimbra, Região de Leiria e Viseu Dão Lafões — e dos projetos PROVERE das fileiras dos Queijos e dos Vinhos.

Durante os três dias - aberto ao público nos dias 18 e 19, das 15h00 às 21h0, sendo o dia 20 reservado a profissionais, das 11h00 às 18h00 -, os visitantes poderão participar em provas comentadas, degustações e showcookings com chefs das sub-regiões, promovendo os vinhos do Dão, Bairrada, Tejo, Lisboa e Beira Interior, bem como sabores tradicionais, doces conventuais, azeites e produtos endógenos.

No sábado, dia 18, a CIM Região de Coimbra estará representada pelo Chef Luís Lavrador (15h30–17h30), seguida pela CIM Região de Aveiro com o Chef Hélio Loureiro (17h30–19h30) e pela CIM Beiras e Serra da Estrela com o Chef Ricardo Ramos (19h30–21h30). No domingo, dia 19, será a vez da CIM Viseu Dão Lafões com o Chef Diogo Rocha (15h30–17h30), da CIM Médio Tejo com o Chef Sérgio Fernandes (17h30–19h30) e da CIM Beira Baixa com a Chef Maria Caldeira de Sousa (19h30–21h30). Na segunda-feira, dia 20, a CIM Região de Leiria estará presente com o Chef Diogo Caetano (12h00–14h00), seguida pelo espaço PROVE Vinho & Queijo (14h00–16h00) e pela CIM Oeste com a Chef Patrícia Borges (16h00–18h00).

Segundo Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, esta participação reforça a valorização dos produtos locais e afirma o enoturismo e a gastronomia como pilares da atratividade regional.

Na véspera do evento, dia 17, realiza-se o jantar “PROVE os Sabores ao Centro”, promovido pela Turismo Centro de Portugal, Inovcluster e PROVERE Vinhos, reunindo parceiros institucionais e produtores num momento de cooperação e celebração da gastronomia regional.

De 21 a 24 de outubro, decorre o PosTour nas regiões da Bairrada, Dão e Beira Interior. Esta fam trip oferece uma experiência imersiva na diversidade paisagística, vinhos, gastronomia e cultura vitivinícola do Centro de Portugal.