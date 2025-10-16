Turismo Centro de Portugal mostra “Sabores ao Centro”

De 18 a 20 de outubro, na FIL, a região Centro apresenta o melhor da sua gastronomia com chefs de renome.
A
Turismo Centro de Portugal marca presença no evento nacional de referência
“Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores 2025”, na FIL – Feira Internacional de
Lisboa. No espaço “Sabores ao Centro”, será celebrada a autenticidade e
excelência dos produtos da região, com a participação das oito Comunidades
Intermunicipais (CIM) do Centro de Portugal — Beira Baixa, Beiras e Serra da
Estrela, Médio Tejo, Oeste, Região de Aveiro, Região de Coimbra, Região de
Leiria e Viseu Dão Lafões — e dos projetos PROVERE das fileiras dos Queijos e
dos Vinhos.
Durante
os três dias - aberto ao público nos dias 18 e 19, das 15h00 às 21h0, sendo o dia
20 reservado a profissionais, das 11h00 às 18h00 -, os visitantes poderão
participar em provas comentadas, degustações e showcookings com chefs das
sub-regiões, promovendo os vinhos do Dão, Bairrada, Tejo, Lisboa e Beira
Interior, bem como sabores tradicionais, doces conventuais, azeites e produtos
endógenos.
No
sábado, dia 18, a CIM Região de Coimbra estará representada pelo Chef Luís
Lavrador (15h30–17h30), seguida pela CIM Região de Aveiro com o Chef Hélio
Loureiro (17h30–19h30) e pela CIM Beiras e Serra da Estrela com o Chef Ricardo
Ramos (19h30–21h30). No domingo, dia 19, será a vez da CIM Viseu Dão Lafões com
o Chef Diogo Rocha (15h30–17h30), da CIM Médio Tejo com o Chef Sérgio Fernandes
(17h30–19h30) e da CIM Beira Baixa com a Chef Maria Caldeira de Sousa
(19h30–21h30). Na segunda-feira, dia 20, a CIM Região de Leiria estará presente
com o Chef Diogo Caetano (12h00–14h00), seguida pelo espaço PROVE Vinho &
Queijo (14h00–16h00) e pela CIM Oeste com a Chef Patrícia Borges (16h00–18h00).
Segundo
Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, esta participação
reforça a valorização dos produtos locais e afirma o enoturismo e a gastronomia
como pilares da atratividade regional.
Na
véspera do evento, dia 17, realiza-se o jantar “PROVE os Sabores ao Centro”,
promovido pela Turismo Centro de Portugal, Inovcluster e PROVERE Vinhos,
reunindo parceiros institucionais e produtores num momento de cooperação e
celebração da gastronomia regional.
De 21 a 24 de outubro, decorre o PosTour nas regiões
da Bairrada, Dão e Beira Interior. Esta fam trip oferece uma experiência
imersiva na diversidade paisagística, vinhos, gastronomia e cultura
vitivinícola do Centro de Portugal.
Turismo Centro de Portugal mostra “Sabores ao Centro”
Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.